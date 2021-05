Muchos de los desafíos a los que estamos acostumbrados a enfrentarnos en estos tiempos de pandemia por el Coronavirus (COVID-19) no suelen dar la talla para ojos entrenados, por lo que cuando se topan con acertijos visuales como el que te traemos a continuación, sufren. Hoy, te someterás a uno de los desafíos más complicados que podrás encontrar en la web.

Mide tus habilidades visuales y mentales respondiendo esta prueba de dónde está el panda escondido en un paisaje natural, pero poco nítido, que parece haberse sacado del negativo de una foto. Ojo, no será nada fácil dar con él, pero creemos en tus aptitudes para responder acertadamente en 10 segundos. Ten presente que no será nada sencillo.

Recuerda que así como tú, internautas de otros países de Hispanoamérica, sea España, Estados Unidos, Argentina, Colombia o México, se han enfrentado a este acertijo y muchos de ellos salieron victoriosos. Pero, ojo, también hay muchos más aquellos que no lograron siquiera dar con la respuesta en más de un minuto. En ese caso, creemos en tu capacidad para salir airoso en este tipo de pruebas en el menor tiempo posible.

IMAGEN VIRAL

Encuentra al panda oculto en el reto viral de hoy. (Facebook)

Tras revisar la imagen anterior, habrás podido notar que el desafío es complicado. Sí, lo sabemos. No es tan fácil encontrar ese panda camuflado en una imagen de de pocas tonalidades, pero date cuenta que esta imagen tiene otras matices, así que trata de abrir bien tus ojos, no mires por los costados, sino céntrate. Tras reflexionar un poco, nos damos cuenta que aún no estás preparado para este nivel tan ‘pro’. Así que no te preocupes, tómate unos segundos más.

¿Qué? ¿No fue suficiente el tiempo adicional que te hemos brindado ahora? Lo lamentamos, no podemos brindarte más, porque de hacerlo, el desafío pierde su esencia. Pero no te lamentes, sabemos que iba a ser difícil, así que a continuación te mostraremos la solución de este acertijo visual. Presta atención para que a la siguiente, tú mismo puedas resolverlo sin ayuda.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Dicho y visto todo lo anterior, llegamos al párrafo ‘deseado’. Te presentamos, a continuación, la solución de este complicado reto viral para que no estés dándole más vueltas al ‘coco’. Sí, pasamos por momentos difíciles en toda la nota y la hemos pasado mal intentado dar con la respuesta, pero no somos crueles, así que te damos la solución.

Solución: aquí se encuentra el panda oculto del reto viral. (Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

