El reto viral que te traemos hoy no es tan simple como pensabas, pero confiamos en ti y en tus capacidades. Nunca un viral había despertado tanto interés en las redes sociales, en especial porque solo pocas personas lograron cantar victoria en menos de 10 segundos.

¿Te crees en la capacidad de resolverlo? El siguiente acertijo visual ha traído más de un dolor de cabeza a millones de usuarios en México, Colombia y Estados Unidos. Una vez más, los videos y fotos virales quedaron atrás para darle paso a las famosas pruebas visuales que ya son tendencia.

¿De qué trata este desafío? Lo único que tienes que hacer es encontrar la letra P entre las Q en menos de 10 segundos. Actividades como esta se han vuelto muy populares en redes sociales y generan un momento de ocio que puede ser aprovechado con la familia o con los amigos a distancia. ¿Crees ser capaz de superarlo? Aquí te presentamos el reto viral del momento:

IMAGEN COMPLETA

¿Puedes encontrar la p entre todas las q de la imagen? (Foto: Genial.guru)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Te faltó tiempo? No te preocupes, la mayoría de personas no logra resolverlo en el tiempo dado. Este tipo de retos implican mucha paciencia y concentración para cumplirlos. Aquí te mostramos la respuesta. Esta solución te servirá en futuros retos para no dejar pasar algunas pistas

Como bien podrás observar en la solución de este reto viral en Facebook, la letra ‘P’ en cuestión se encuentra en la parte baja de la imagen, exactamente en la esquina de tu derecha. Podrás verla apenas te demos esta pista y más suerte para la próxima.

Esta es la solución del reto viral del momento (Foto: Genial.guru)

