Los retos y test virales vienen adueñándose de Internet en estos últimos meses. Miles de usuarios de redes sociales como Facebook y Twitter consideran a este tipo de contenido como el ideal para combatir el aburrimiento en estos tiempos de confinamiento. Ojo, solo algunas de estas pruebas logran sobresalir por encima de otras, ya sea por su alto grado de dificultad o sus increíbles resultados. Ahora, te hemos traído un nuevo desafío que solo 1 de cada 10 personas pudo resolver a tiempo. ¿Estás preparado?

A continuación, te pondremos una colorida lámina, donde observarás decenas de distintos personajes animados uno al lado del otro. Sin embargo, este nuevo viral consiste en hallar al famoso pez ‘Nemo’, que se encuentra camuflado y que será difícil de ubicar en primera instancia.

El principal objetivo de este reto es poner a prueba las grandes capacidades visuales de los participantes. Como bien sabemos, los juegos son una parte integral de diferentes culturas y es una de las formas más antiguas de interacción social humana. Además, estos sirven para fomentar más allá la imaginación inmediata, ya sea en adultos o niños.

Es necesario mencionar que este viral tiene un tiempo límite de 10 segundos, por lo que deberás prestar mucha atención a la ilustración y dar con la respuesta lo antes posible. ¡Vamos!

Imagen del reto

Ubica a Nemo entre los demás personajes animados de la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: Pinterest)

Pensaste que era fácil, ¿no? Así como tú, existen miles de usuarios que se confiaron y no pudieron hallar a Nemo en el tiempo establecido. Debido a esto, hemos decidido brindarte 5 segundos más para que des con la respuesta. Eso sí, esta será la última ayuda, por lo que deberás concentrarte y demostrar tus gran capacidad visual.

Solución del reto

Si llegaste hasta este punto es porque quizás no diste con la ubicación, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte. Como prometimos líneas más arriba, revelaremos la verdadera ubicación del famoso pez. No olvides pasar esta publicación a todas tus amistades y así regalarles un momento ameno.

Esta es la ubicación de Nemo en la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: Pinterest)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR