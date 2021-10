¿Te consideras capaz de dar con el resultado? Los retos virales y test de personalidad vienen causando furor en diferentes redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, donde miles de personas se prueban diariamente para ver cuál es la capacidad que mejor ha desarrollado. Sin embargo, no todos los desafíos logran sobresalir en Internet, por lo que en esta ocasión te hemos traído una nueva prueba que viene dando de qué hablar en el ciberespacio. ¡Vamos!

El equipo de Noticieros Televisa ha sido el encargado de publicar este nuevo acertijo visual. Líneas más abajo podrás apreciar una ilustración donde aparecen varios señalamientos de doble sentido; sin embargo, entre ellos se encuentran ocultos tres de un solo sentido.

Por ello, te aconsejamos prestar mucha atención a los detalles de la imagen, ya que el patrón de colores y formas buscarán confundirte al momento de dar con el resultado. Ojo, esta prueba solo ha podido ser resuelta por el 10% de usuarios que decidió probar sus capacidades. En caso desees añadir un mayor grado de dificultad, te aconsejamos a intentarlo en menos de 10 segundos.

Imagen del reto

Reto viral: halla los tres señalamiento de un solo sentido en la imagen que recorre el mundo. (Foto: Noticieros Televisa)

Pensaste que era fácil, ¿no? Así como tú, existen miles de personas que se confiaron y no pudieron dar con la respuesta. Pero, no te preocupes, ya que hemos decidido brindarte 15 segundos más para que des con el objetivo. Eso sí, no desaproveches esta oportunidad y concéntrate al máximo.

Solución del reto

Si llegaste hasta este punto es porque quizás no diste con el resultado, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Como prometimos líneas arriba, revelaremos la ubicación de los tres señalamientos de un solo sentido que esconde la ilustración. Presta atención a la siguiente imagen:

Reto viral: estas son las ubicaciones de los tres señalamientos de un solo sentido que esconde la imagen. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto de este semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Joven se lanza por túnel acuático natural y salida remece las redes sociales. (TikTok) null