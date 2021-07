Este desafío, lo sabrás o te imaginarás, será uno de los más complicados con los que te encontrarás en estos días de julio. Solo debes tener en consideración que el reto consiste en abrir tanto la mente como la visión y así dar con ese insecto que se escondió en la imagen de los alces. No pierdas de vista que es uno de los desafíos que ha puesto contra las cuerdas a miles de usuarios en las redes sociales en la actualidad, pero trata de no complicarte de más y hazlo en el máximo de 10 segundos como pide la nota.

La pandemia nos abrió un sinfín de posibilidades para ‘matar’ el tiempo libre que tenemos por obligación. Sin embargo, no debemos afianzarnos a ese ocio del malo, sino a aquello que nos ayuda a mejorar nuestras habilidades. Nuestra mente debe estar en juego siempre, activa, así que los retos virales y desafío visuales ayudan a ese tipo de entrenamiento diario.

En el ilustración animada que verás más abajo podrás apreciar que hay una decena de calcetines azules sobre un fondo blanco. El principal objetivo del reto es poner a prueba las habilidades visuales de los cibernautas y tratar de que hallen el calcetín diferente al resto en este nuevo desafío visual. Estamos acostumbrados a realizar este tipo de juegos que tratan de integrar a la sociedad humana. ¿Estás listo?

IMAGEN VIRAL

Demuestra que tienes vista de halcón y ubica ya mismo el insecto en la imagen viral. (Fotos: Facebook/Pinterest)

¿Pudiste encontrar la solución a este desafío visual? No te preocupes, pues sabemos que miles de usuarios no han podido completar con el reto por su alto grado de dificultad. Si llegaste hasta este punto, es porque eres una de las personas que se dio por vencido al no encontrar ese niño diferente en la imagen. De no ser así, te felicitamos y animamos a continuar con otras pruebas.

Si llegaste a este punto es porque buscas alguna pista para continuar, o al menos tienes dudas y quieres resolverlas para seguir con este desafío visual. Solo te podemos decir que debes mirar fijamente y concentrarte en los detalles, qué diferencia una cosa de la otra, solo así podrás dar con la respuesta. No te compliques, sabes que si no logras superar este desafío, podrás mirar la solución líneas abajo.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

A continuación, te dejamos con la ubicación exacta del objetivo en la ilustración. Pues verás que no era nada complicado dar con ella, solo tenías que mirar más allá de lo evidente y abrir bien los ojos. ¿La solución? Mírala a continuación o en nuestra segunda foto de la galería de esta nota. Ah, y no olvides retar a tus amigos o familiares con este desafío.

Aquí la solución: puedes dar con el insecto en la imagen viral que es tendencia en redes. (Fotos: Facebook/Pinterest)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

