Buena suerte... la necesitarás. Una vez más, los retos virales vuelven a estar en boca de todos gracias a su dificultad. El secreto, como casi siempre, está en mirar atentamente la imagen y no dejarte engañar. Intenta dar con el paradero de los lobos ocultos entre las ovejas de este desafío visual, y demuestra de qué estás hecho. ¿Te animas a intentarlo? El acertijo sigue sumando adeptos a los desafíos en redes sociales día tras días, y muchos están divirtiéndose mientras los resuelven.

La ilustración que te mostraremos en esta nota pondrá a prueba tu visión, ya que deberás prestar atención a cada detalle para ubicar a los animales mencionados. Si bien no hay un límite de tiempo, la idea es que lo hagas lo más rápido que puedas. Este reto viral fue creado por Noticieros Televisa, y actualmente han sido pocos los usuarios que han logrado dar con los lobos disfrazados de ovejas.

Su nivel de dificultad ha ocasionado que muchos internautas de Estados Unidos, México y España tengan fuertes dolores de cabeza y eventualmente decidan rendirse, aunque han asegurado que por lo menos se han distraído un rato. Si al igual que ellos, decides tirar la toalla, te invitamos a ver la foto que está debajo de la imagen para conocer la solución del acertijo.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra a los lobos ocultos entre las ovejas en el menor tiempo posible (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Tal y como te dijimos a inicio de la nota, este reto viral es altamente complejo. Son muy pocas las personas que han logrado hallar a las 6 ovejas pues estas no se pueden detectar a simple vista. ¿Cómo las podías haber hallado? Pues es el secreto estaba en ver más allá de lo evidente, aunque valgan verdades no es sencillo. No obstante, vale el intento.

Solución: mira dónde se encontraban los lobos ocultos en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

