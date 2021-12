Muchos de los retos virales que encontramos en redes sociales nos llaman poderosamente la atención por su simpleza en la descripción, pero enorme complejidad a la hora de efectuar la solución. Así nos topamos con un ejemplo de ello que notarás apenas intentes encontrarle la respuesta. Solo debes ver bien la imagen de las dos señoras en un salón antiguo, una gráfica que no se ve tan nítida, pero que solo necesitas revisar bien para dar con el hombre oculto que pide la descripción.

Ojo, así como tú, miles se han enfrentado a este reto viral y han tenido distintos destinos. Usuarios de las redes sociales de España, Argentina, Colombia, México o Estados Unidos también buscaron ese hombre oculto. Muchos de ellos logaron encontrarlo, pero la suerte le fue esquiva a la otra parte, quienes manifestaron su desazón para responder con acierto. Sin embargo, cuando vieron la solución, quedaron más que sorprendidos.

Sí, cuentas con alrededor de 10 segundos, no más. Te preguntarás que por qué solo un tiempo tan corto para encontrar una respuesta tan complicada, porque este reto viral está hecho para un ojo entrenado, un ojo forjado en mil batallas de retos virales, por lo que no deberías tener problemas si formas parte de ese grupo. Además, ten en cuenta que normalmente se repite un patrón, así que trata de recordar dichos estímulos previos.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Encuentra al hombre camuflado en la imagen de las señoras en el salón. (Mdzol/Pinterest)

Muchas personas pueden demorar un poco más del tiempo límite para resolverlo, pues la solución (presentada abajo, pero no lo veas, no hagas trampas, rétate a ti mismo) no es tan sencilla como parece. Si por más que buscaste esos rollos no pudiste encontrarlos, aquí te mostraremos la solución y verás que no era tan complicado como pensabas.

¿Estuvo buena, interesante y fácil la imagen? Claro que sí, por eso te lo presentamos. ¿Ya lo resolviste o te parece un poco más que complicado? Si la respuesta es que aún no lograste dar con la solución, no te preocupes. Presta atención y tómate unos segundos más para que puedas resolverlo por tu propia voluntad, pero evita dirigirte hacia la solución puesta líneas abajo.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Ahora bien, es normal que hayas llegado hasta este párrafo y sigas en el limbo en cuanto a la respuestas. Es por eso que te aconsejamos que prestes atención al centro, voltea la imagen y te des cuenta si todos está el rostro masculino, es la única que terminas de definir si hay una figura o no. Además se puede observar todas las diferencias. ¡No dejes de compartir este reto viral y poner a prueba a tus amigos!

Solución: aquí se halla el hombre camuflado en la imagen de las señoras en el salón. (Mdzol/Pinterest)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado. Y si te gustó este acertijo, no te preocupes. Así como esta prueba visual, hay otros tipos de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

