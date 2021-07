¿Qué nos junto el día de hoy? Pues un reto que rompe con lo establecido, que supera nuestras habilidades, que puede llevarnos al estrés máximo o, simplemente, nos provocará un hambre a estas horas. Solo debes estar preparado mentalmente para evitar confundirte en este desafío visual que pone a miles en problemas. ¿Lograrás verlo? Sí, confiamos en ti. Nuestro desafío viene dando la hora en redes sociales porque solo algunos de los usuarios de países como España, Argentina, México, Estados Unidos Colombia o Perú lograron dar con la respuesta en el tiempo estimado.

¿De qué va este nuevo desafío famoso en Internet? Pues en nada más y nada menos que observar la imagen en cuestión y ubicar unos pollos listos para comer, pero que se diferencian de los demás por un pequeño detalle. Inspecciona con detenimiento la imagen para que des con la respuesta, la cual la presentaremos al final de la nota. Debes saber, asimismo, que esta imagen ha remecido las redes. ¿Estás listo? Vamos con la información.

En la actualidad, usuarios de Facebook en todo el mundo han tratado de probar su percepción y rapidez mental para resolver diferentes retos virales. Atrévete a resolver este desafío y pon a prueba tus capacidades visuales. Solo tienes que hallar los pollos rostizados diferentes entre los demás. Inténtalo y compártelo con tus amigos para que se distraigan durante estos tiempos difíciles.

IMAGEN VIRAL

Encuentra los pollos diferentes del desafío viral que tiene locos a todos. (Difusión)

Tal y como podrás haber observado en la imagen, el desafío en realidad no es tan sencillo como seguro pensaste que era al ver la gráfica den la nota. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca esos pollos que no tienes alitas, pero trata de hacerlo en menos de 10 segundos. Ahora, si no consigues encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

¡Exacto! Diste con la ubicación ideal de los objetos que te pide este desafío. No te costó más de los 10 segundos de límite que te brindaba la nota, por lo que superaste todas las adversidades y demostraste, una vez más, que eres de aquellos que no tienen límite en cuanto a pruebas visuales se refiere. ¿Qué, no? ¿No pudiste responder acertadamente? Pues ya pasó el tiempo límite, así que te mostraremos la respuesta.

SOLUCIÓN DEL RETO

Una vez ubicados los pollos, puedes seguir con tus otras actividades del día o dirigirte a nuestra gran mochila de virales para que sigas distrayéndote. Ojo a la respuesta de este enorme desafío, pues era más complicado de lo que imaginabas. Exacto, ahí (mira la imagen debajo) se encuentra el tan rebuscado cometa con un patrón distinto a los demás. ¡No olvides seguir retando a tus amigos y compartiendo este reto en tus redes sociales!

Solución: aquí se hallan los pollos diferentes del desafío viral que tiene locos a todos. (Difusión)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

