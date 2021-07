La imagen es sencilla, lo que te pide el reto viral no es nada fácil. Es más, demasiado complicado para mentes frágiles o vistas imperfectas. Teníamos que decirlo y lo escribimos. Es así, no cualquiera puede enfrentarse a esta prueba viral sin salir mareado o con síntomas de derrota, porque se trata de uno de los desafíos que muchos prefieren evitar si quieren pasar por un gran momento de diversión u ocio. Pero, basta de palabras, veremos el acertijo visual en el que solo tienes 10 segundos para dar con la respuesta.

¿Acaso es tan complicado este desafío visual? Tienes que mirar más allá de lo evidente, aunque suene un poco redundante. Claro, no tienes una espada del augurio, tampoco eres León-O, pero seguro tienes una mente muy entrenada para estos desafíos. Solo tu experiencia lo dirá, pero no dejes pasar un solo detalle de la imagen para poder dar con todo lo que te pide.

Más de un cuadro de ‘migraña’ o ‘jaqueca’ ha causado en países como México, Argentina, España o Estados Unidos tipos de desafíos como este entre cientos de usuarios, los mismo que no demoraron en manifestar cuán difícil ha sido encontrarle la solución a este reto en el tiempo estimado. Sobre todo, por la gran ilusión óptica que genera la repetición de figuras, colores y moldes similares que juegan con la vista.

IMAGEN VIRAL

Encuentra a la esposa del granjero que solo un ojo entrenado logra ver en este acertijo visual. (Fotos: Facebook)

Seguimos con los misiles recargados de esta gran mochila con variedad de virales que Depor trae para todos los internautas que pululan en las redes sociales. Para comenzar, te traemos este nuevo desafío visual que ha puesto a temblar a más de uno por su gran complejidad. ¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen y ver que la solución es -o no es- nada sencilla? Veamos lo que no debes pasar por alto.

¿Pues nada aún, no? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos. Rétalos a resolverlo en menor tiempo aún.

SOLUCIÓN DEL RETO

Ya que llegaste hasta aquí y, al parecer, no has encontrado la solución, queremos ser sinceros contigo. En realidad, este desafío no es tan simple como seguro pensaste o te hicieron creer las líneas anteriores. ¿Cuánto tiempo te llevó mirar la imagen? Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios sin objetos, colores y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Solución: aquí se encuentra la esposa del granjero que solo un ojo entrenado logra ver en este acertijo visual. (Fotos: Facebook)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

