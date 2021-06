Que la viste no te juegue una mala pasada, tampoco tus prejuicios, pero sí queremos que tu mente trabaje al cien por cien para dar con esos rostros ocultos en esta gráfica en tonalidades acuarelas que tenemos para ti. Ojo, te pedimos que trates de resolverlo en solo 10 segundos y así des con la respuesta para reta a más personas. Como siempre solemos hacer, la solución siempre acompaña la nota, pero no hagas trampas en este momento.

¿Será fácil este reto? Hemos de advertirte que tan fácil no, pues ha tenido contra las cuerdas a usuarios de diferentes países o regiones. Solo en América Latina se han desatado comentarios de internautas que no pudieron dar con la respuesta en el tiempo estimado, pero también de usuarios de España o Estados Unidos, quienes quisieron resolverlo y salieron poco airosos de este reto.

Pues ahora veremos la imagen que tanto nos ha llamado a la curiosidad. Como podrás ver, es una gráfica de una pareja sobre un bote en tonalidades acuarelas. Tienes que hallar a esos rostros que están ocultos y no, no son esos campesinos que están charlando sobre la lancha. Recuerda que no tienes más de 10 segundos para dar con él. Te damos una pista: solo tienes que mirar con atención los detalles del mar y ver la forma que se arma entre él.

IMAGEN VIRAL

Ubica las siluetas de los rostros ocultos en este reto viral en solo 10 segundos. (Facebook)

Nuestra misión es entretenerte, pero también hacer trabajar toda tu mente y sistema cognitivo, esto con el fin de que esté más despierto a situaciones que podrían jugar con tus sentidos en el futuro y responder de la manera menos conflictiva. Ojo, una de las maneras de resolver estos problemas es dejando tu mente en blanco o trata de replegar tus prejuicios lejos.

¿Qué pasó, amiguito? ¿No das con la solución? ¿Seguro que revisaste bien la imagen? Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

¿Requieres de una pista? ¿Necesitas más tiempo? Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella. Si aún tienes dudas, te recomendamos mirar con atención la siguiente respuesta y desafiar a tus amigos para ver si ellos pueden lograr responder adecuadamente.

Solución: aquí encontrarás las siluetas de los rostros ocultos en este reto viral. (Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

