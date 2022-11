Aquellos que no lo intentan, estadísticamente fracasan menos, pero en su mente saben que no intentarlo es aún un mayor fracaso. Así que prepárate para este reto visual que jugará con tu mente para responder nueve preguntas hechas a nivel IQ superior. Lleva tus habilidades cognitivas y sensoriales al máximo para que no te defraudes a ti mismo y salgas victorioso de esta prueba. Recuerda que la composición tiene las respuestas, así que mira con atención a los que acampan y trata de encontrar la solución.

Son nueve preguntas que te traemos y que, según la imagen de este reto visual, debes responder acertadamente el día de hoy. Como lo dice el titular de esta nota, Solo tenemos un minuto para dar con las respuesta a dichas preguntas que te mostraremos líneas abajo. ¿Te crees capaz de responder adecuadamente esta prueba que se ha vuelto tendencia en redes sociales y donde muchos ‘pisaron el palito’ para caer derrotados?

LAS PREGUNTAS DEL RETO VISUAL

¿Cuántos turistas hay en el campamento?

¿Se han instalado hoy en el lugar?

¿Cómo crees que han llegado hasta la zona?

¿Están cerca de una ciudad?

¿El viento sopla del norte o del sur?

¿Qué hora es?

¿Dónde está Alex?

¿Quién se quedó de guardia la noche anterior?

¿Qué día y en qué mes están?

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Reto visual hecho para genios: responde las nueve preguntas imposibles para la mayoría. (Foto: Genial.Guru)

RESPUESTAS DEL RETO VISUAL

¿Nada aún? Tranquilo, no te sientas mal por darte por vencido. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, descuida, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Hay cuatro turistas. La razón es sencilla: en la manta que los jóvenes utilizan para comer hay cuatro platos y cuatro pares de cubiertos. Además, en un árbol cercano hay hasta un total de cuatro nombres (uno, tapado).

La razón es sencilla: en la manta que los jóvenes utilizan para comer hay cuatro platos y cuatro pares de cubiertos. Además, en un árbol cercano hay hasta un total de cuatro nombres (uno, tapado). No. En la parte derecha de la tienda de campaña se puede ver una tela de araña. Eso demuestra que llevan más de un día acampados (y que no son muy limpios que digamos).

En la parte derecha de la tienda de campaña se puede ver una tela de araña. Eso demuestra que llevan más de un día acampados (y que no son muy limpios que digamos). En bote. Se puede saber gracias a que hay dos remos apoyados en un árbol.

Se puede saber gracias a que hay dos remos apoyados en un árbol. Sí. Está claro que hay civilización en los alrededores, porque de otra forma no podría haber una gallina tratando de picotear los restos de comida.

Está claro que hay civilización en los alrededores, porque de otra forma no podría haber una gallina tratando de picotear los restos de comida. El viento sopla desde el sur. Si sabes que en el hemisferio norte las ramas más frondosas crecen hacia el sur y, observas la dirección de la bandera que hay sobre la tienda de campaña, puedes averiguar la dirección.

Si sabes que en el hemisferio norte las ramas más frondosas crecen hacia el sur y, observas la dirección de la bandera que hay sobre la tienda de campaña, puedes averiguar la dirección. De mañana. Como conoces de dónde viene el viento, viendo la imagen de la posición de las sombras del caldero y del cocinero puedes deducirlo.

Como conoces de dónde viene el viento, viendo la imagen de la posición de las sombras del caldero y del cocinero puedes deducirlo. Alex está cazando mariposas. Se observa una red al fondo.

Se observa una red al fondo. Collin. Si tenemos en cuenta que las mochilas de cada uno llevan su inicial, podemos llegar a la conclusión de que le chico que está menos activo (es decir, el que podría estar más cansado porque pasó la noche en vela) es el que tiene el bolso con la letra C, de Collin.

Si tenemos en cuenta que las mochilas de cada uno llevan su inicial, podemos llegar a la conclusión de que le chico que está menos activo (es decir, el que podría estar más cansado porque pasó la noche en vela) es el que tiene el bolso con la letra C, de Collin. 8 de agosto. Esta respuesta es la más difícil, pues se basa en suposiciones. Lo de la fecha es más sencillo: si Collin estuvo de guardia ayer que era 7, hoy es día 8. En cuanto al mes, según el diario «The Independent», se deduce por la presencia en el dibujo de una sandía. Esta fruta se suele comer en agosto, por estar en temporada.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.