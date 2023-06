Creímos que ya te has cansado de desafíos no tan difíciles y hoy te trajimos uno que es nivel ‘Olimpo’. Sabemos que siete segundos serán suficientes para hallar inmediatamente ese panda escondido en el reto visual de los dálmatas. Confiamos en que en algún momento podrás dar con él, pero debes estar más atento que nunca. No debe pasar el tiempo recomendado para poder decirnos tu respuesta, sino, formarás parte del 98% que no lo logró.

En este reto visual, veremos cinco dálmatas posando para la foto. Todo ellos te harán recordar a los famosos dibujos animados de los 60, pero estos cachorros no te traerán alegrías a la hora de tratar de ubicar ese otro animal que también quería salir en la foto.

Si crees que puedes hallar la solución, estamos contigo, pero veremos si tu capacidad va de la mano con tu astucia para responder esta gran prueba. Vamos, que el desafío es complicado, pero tampoco imposible.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Reto visual imposible para personas despistadas: hay un panda que el 98% no logra ver. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

Hay dos formas de retirarte de esta parte de la prueba: o encontraste la solución (siendo más rápido de lo que esperabas y eres un crack de aquellos), o es que te venció como a la gran mayoría. Si buscas la solución, tienes la respuesta aquí debajo.

Solución del reto visual: aquí está el panda que el 98% no logra ver. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de virales. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos virales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

