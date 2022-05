Es momento de que te sumes a un reto visual y estás de suerte, pues acabas de ingresar a la nota de Depor donde se te presenta el desafío que más impacto ha generado en las redes sociales. Hablamos de aquel que te pide averiguar cuáles son las cosas que no cuadran en la imagen.

Aquí lo único que importa es que te diviertas. No mires a cada rato el reloj. Créenos que tienes todo el tiempo del mundo para identificar todo lo raro en la ilustración que, si no te has dado cuenta, fue diseñada por genial.guru.

Estamos en mayo. Eso lo sabemos bien, pero la escena que se muestra en la imagen pareciera que corresponde a diciembre, pues se aprecia un árbol de Navidad. También hay un niño y algo extraño le está pasando, ¿no te parece? Bueno, no comentaremos más. ¡Participa en el acertijo visual!

Imagen del reto viral 2022

¿Eres capaz de averiguar cuáles son las cosas que no cuadran en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Respuesta del acertijo visual

Hay 6 cosas raras en la ilustración. Esas vienen a ser las que no cuadran. A continuación te indicaremos cuáles son. Si fallaste en el reto viral, te pedimos que no te sientas mal. En el próximo desafío te irá mucho mejor.

Aquí están las cosas que no cuadran. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cuál es el origen de los retos virales?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.