Prepárate para tener un gran reto visual que pondrá a prueba, ahora más que nunca, tu capacidad de percepción. Seguramente has escuchado lo difícil que es encontrar una aguja en pajar, hoy te invito a buscarla. Sí, atrévete. Son 15 segundos para poder hallarlo y, de no hacerlo, no te preocupes porque la respuesta estará líneas abajo. Juega con tu imaginación. ¿Estás listo?

A pesar que existen muchos desafíos en la actualidad, este acertijo viral ha llamado la atención de los cibernautas como ninguno. Antes de enseñarte la imagen completa, desde Depor te tenemos que decir que, como todo reto visual, solo cuentas con una cierta cantidad de tiempo para conseguir la respuesta correcta.

IMAGEN COMPLETA

La gráfica que presento hoy es de las más novedosas que podrás notar. Dentro del pajar hay insectos que pueden distraer tu atención. El color de este elemento es el mismo del pajar, así que la dificultad incrementa en este tipo de situaciones. Sin más preámbulos, observa la imagen completa.

Encuentra la aguja en el pajar del reto visual. (Foto: Dudolf.com)





SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

No me queda dudas que este reto visual ha dejado perplejos a todos. Parece ser que 15 segundos quedaron cortos, si es que quieres dar con la respuesta. Hallar la aguja en un pajar es el problema principal, pero seguro solo viste insectos. Descuida, a continuación te muestra la verdad ubicación.

Aquí está la aguja en el pajar del reto visual. (Foto: Dudolf.com)





¿Qué es un reto visual?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos virales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿Cómo se originaron?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.