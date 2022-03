Cada vez que un usuario afronta un desafío visual, no muere una neurona, sino que se potencian unas cuantas miles de millones. Que no pasen los 7 segundos desde que ves la imagen completa (líneas abajo), sino pierde fuerza el reto visual y las chances de que lo disfrutes. Estás frente a una gran prueba viral de la que solo unos pocos están dispuestos a afrontar y menos sin lupa.

¿De qué va este acertijo visual que la rompe en redes sociales? Muchos lo intentaron, pero pocos respondieron con acierto en el tiempo límite establecido. Ese paraguas está tan escondido que necesitarás una lupa y mucha iluminación.

Detrás de ti, hubo muchas personas que desafiaron su rapidez mental a diario para captar las pistas que te brinda este acertijo visual. ¿Te crees capaz de hallarlo en los siete segundos y con lupa en mano? Adelante, confiamos en ti.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Reto visual en 7 segundos: ubica el paraguas perdido en plena lluvia. (Foto: Genial.Guru)

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica. ¡Vaya que sí, eres un ‘crack ‘a toda regla!

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Llegado a este punto, solo debes tener dos respuestas a la pregunta “¿lo lograste resolver en el tiempo estimado?”: aquellas son sí o no. Si pudiste resolverlo, bienvenido sea y no te desesperes, que tenemos más virales para ti. Si no lo lograste, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostramos la ubicación exacta del objetivo de la nota.

solución del reto visual: aquí se ubica el paraguas perdido en plena lluvia. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS RETOS VIRALES?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

¿CÓMO SE HACE UN RETO VIRAL?

Utiliza palabras sencillas y contundentes. Los acertijos eran originalmente una forma de literatura oral, en lugar de escrita, así que piensa en cómo suena el acertijo mientras lo recitas. Trata de no enredarte con palabras elaboradas o conceptos demasiado abstractos, recomienda el portal WikiHow.

