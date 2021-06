¿Una calculadora feliz? ¿Triste? ¿Desencajada? ¿Disfuncional? Todos los ‘moods’ de este novedoso y gran aliado aparato se juntaron para este desafío visual de hoy. Tienes que mirar con mucha atención la imagen que te traemos hoy, en la que debes ubicar exactamente a aquellas calculadoras que se encuentran averiadas. Tienes solo 10 segundos para decirnos tu respuesta a este desafío visual y hoy podrías superarte a ti mismo. ¡Prepárate para este gran acertijo! Vamos con la nota.

Ahora bien, ¿qué haremos aquí? ¿Multiplicación? ¿Operaciones combinadas? ¿Integrales? No, nada de eso, así que tranquilos. Solo debes estar atentos, tener la mente en blanco, abierta, despierta, todo ello para poder dar con la solución a una problemática que aquí se instaló: ¿puedes ver a las calculadoras averiadas en este reto viral? Mira con mucha cautela y responde en solo 10 segundos.

Aquí, para este reto viral, solo tienes una respuesta y también un tiempo límite. En estos tiempos de pandemia por el Coronavirus (COVID-19), donde millones de usuarios hicieron de las redes sociales el espacio confortante para escapar de lo difícil que está la situación en la vida real, los desafíos visuales acapararon la atención de aquellos que buscaron, además, mejorar sus aptitudes y conocimientos. Creemos que vas por el buen camino, pero solo tienes 10 segundos.

IMAGEN VIRAL

Acertijo viral de las calculadoras que te pide ubicar aquellas averiadas o no aptas en solo 10 segundos. (Noticieros Televisa)

¿Pudiste ver esas calculadoras averiadas entre los demás? Ojo, el tiempo corre, así que no te entretengas más y búscalas que puede que comiencen los problemas visuales si no logras responder adecuadamente. Como pudiste ver, la imagen tiene similitudes estéticas, por lo que es complicado tener que encontrar algo que no va en ellos. Dicho esto, pasamos a lo complicado.

Parece que ya pasaron los 10 segundos. ¿Necesitas más tiempo para resolver el acertijo? Adelante, tómatelos, busca los detalles para dar con la respuesta de este viral. Como podrás observar en la gráfica que te mostramos, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Tómate un respiro y vuelve al ruedo, pero si no consigues hallarlas, más abajo te mostramos en dónde se encontraba.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

¿Lo encontraste? ¿Nada aún? Tranquilo, no te sientas mal por darte por vencido. Esto es completamente normal. Sabemos que estos desafíos son tan complejos que requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. De hecho, hay grupos selectos de genios que han conseguido cumplir este desafío a diestra y siniestra, así que descuida, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: encuentra aquí las calculadoras averiadas o no aptas del acertijo visual. (Noticieros Televisa)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

