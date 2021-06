Papa Noel se prepara para repartir sus regalos, pero sus renos están alborotados. Además, cunde el pánico de que puedan ser atacados -o ahuyentados- por un oso que se infiltró en ellos. Tu misión de hoy es encontrarlo en solo 5 segundos, pero debes tener en consideración que este desafío visual no será nada fácil. Es más, mientras lees este párrafo, se esconde aún más, por lo que tendrás que afinar la vista a más no poder para dar con su ubicación. Ojo, sabes que superar este reto visual te hará ser todo un ‘capo’ en este tipo de notas.

Facebook, como ha sido a lo largo de estos últimos años, profundizado en los últimos meses por la pandemia, se volvió el nido de este tipo de notas. Muchos retos virales se volvieron tendencia en esta red social, logrando que más usuarios se involucren en la solución de esta prueba que te pondrá contra las cuerdas. Ojo, los protagonistas son unos renos y un oso que tienen casi la misma forma o color, casi.

Tienes que tener en cuenta que así como esta nota, pruebas similares a esta nos ayudan en todo sentido, tanto en nuestra profundidad visual y perceptiva, como también para estar atentos a cualquier tipo de situaciones conforme superamos barreras visuales en el menor tiempo posible. Nuestro sistema cognitivo está en juego, para bien o para mal, así que trata de responder acertadamente sin hacer trampas.

IMAGEN COMPLETA

Ubica ya mismo al oso entre los renos de este acertijo visual. (Foto: Facebook/Dudolf)

Tal y como podrás haber observado en la imagen, el desafío en realidad no es tan sencillo como seguro pensaste que era al ver la gráfica den la nota. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca ese oso antes mencionados, pero trata de hacerlo en menos de 5 segundos. Ahora, si no consigues encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

¡Exacto! Diste con la ubicación ideal del oso que te pide este desafío. No te costó más de los 5 segundos de límite que te brindaba la nota, por lo que superaste todas las adversidades y demostraste, una vez más, que eres de aquellos que no tienen límite en cuanto a pruebas visuales se refiere. ¿Qué, no? ¿No pudiste responder acertadamente? Pues ya pasó el tiempo límite, así que te mostraremos la respuesta.

SOLUCIÓN DEL RETO

Una vez ubicado el oso, puedes seguir con tus otras actividades del día o dirigirte a nuestra gran mochila de virales para que sigas distrayéndote. Ojo a la respuesta de este enorme desafío, pues era más complicado de lo que imaginabas. Exacto, ahí (mira la imagen debajo) se encuentra el tan rebuscado cometa con un patrón distinto a los demás. ¡No olvides seguir retando a tus amigos y compartiendo este reto en tus redes sociales!

Solución: aquí se ubica el oso entre los renos de este acertijo visual. (Foto: Facebook/Dudolf)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

