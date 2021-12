No todos los retos son fáciles de resolver, mucho menos cuando las figuras que componen la gráfica principal son tan diminutas o están tan juntas entre ellas que dificultan la visión en la actualidad. Así que hoy te mostraremos un desafío que no es tan sencillo, pero que te gustará afrontar en estos tiempos de pandemia (que aún nos hace temblar). Sin embargo, para relajarte, tómate un respiro, mira la imagen con atención, busca lo que te pide el enunciado y listo. Ojo, solo 5 segundos tendrás, así que no pierdas el tiempo.

¿A qué quieres enfrentarte hoy? Puede que superes o no este desafío visual en corto tiempo, pero te llevarás una experiencia única y podrás transmitirla a tus amigos o familiares. Solo que debes tener en cuenta que tienes apenas alrededor de 5 segundos para abrir los ojos y la mente como nunca antes. Solo si estás dispuesto a asumir el reto, debes intentarlo.

Los retos virales se crearon para darnos una herramienta más a la hora de incrementar nuestras habilidades cognitivas de forma más didáctica y, sobre todo, llevadera en estos tiempos de pandemia. Muchos se refugiaron en las redes sociales, así que tener esta vía de escape cayó como ‘anillo al dedo’ para miles de usuarios que buscaban algo nuevo y diferente.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Busca la palabra ‘FUENTE’ en este acertijo visual que provocó más de un dolor de cabeza. (Foto: Diario Depor)

¿Necesitas más tiempo? Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Adelante, direcciona bien la mirada y ubica esa palabra, pero trata de hacerlo en el menor tiempo posible. Ahora, si no consigues encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

Si ya revisaste la imagen y no das aún con las respuestas, te pedimos que no entres en pánico. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Sabemos que era difícil, sabemos que te comprometíamos a algo que no podría ser tan sencillo, pero confiábamos en que tus habilidades estaban por encima de cualquier desafío. Si no fue así, nos disculpamos, pero nuestra misión es siempre ponerte complejos retos que te hagan superarte día a día. Dicho esto, te brindamos la ubicación exacta del objetivo en mención en la siguiente imagen. No olviden retar a tus amigos o familiares en nuestros desafiantes virales.

Solución: aquí se encuentra la palabra ‘FUENTE’ en este acertijo visual que provocó más de un dolor de cabeza. (Foto: Diario Depor)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado. Y si te gustó este acertijo, no te preocupes. Así como esta prueba visual, hay otros tipos de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

