Si crees que tienes una vista de halcón, ten presente que esta imagen te dejará más despistado que nunca. Resuelve este desafío visual en el que usarás todas tus habilidades en el presente para dar con una respuesta que solo uno de cada 100, sí, 100, puede lograr responder. Tienes menos de 10 segundos, en total, para dar con ese jinete que aparece -y no- en la imagen que es tendencia en redes sociales y que más de un usuario ha visto con preocupación.

Recuerda que estas composiciones, que hoy te trae Depor , son parte de uno de los desafíos visuales que vienen siendo tendencia en redes sociales y fue publicado en los últimos días. Muchos de estas notas son tendencia en países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Colombia y España, y responden a un complicado reto que trata de encontrar las diferencias en cuestión de segundos.

En el ilustración animada que verás más abajo podrás apreciar que hay caballo en todo su esplendor cabalgando por ahí. El principal objetivo del reto es poner a prueba las habilidades visuales de los cibernautas y tratar de que ubiquen ese jinete escondido en este nuevo desafío visual. Estamos acostumbrados a realizar este tipo de juegos que tratan de integrar a la sociedad humana. ¿Estás listo?

IMAGEN VIRAL

Halla en 10 segundos al jinete escondido en la imagen del caballo que nadie ve del reto viral. (Facebook)

¿Pudiste encontrar la solución a este desafío visual? No te preocupes, pues sabemos que miles de usuarios no han podido completar con el reto por su alto grado de dificultad. Si llegaste hasta este punto, es porque eres una de las personas que se dio por vencido al no encontrar el jinete oculto en la imagen. De no ser así, te felicitamos y animamos a continuar con otras pruebas.

Si necesitas alguna pista para poder encontrarlas por ti mismo, ¿qué te parece si pones mucha más atención a las líneas del dibujo? Separa un poquito tu atención del personaje principal y piensa en las estructuras. Ojo, no te dejes engañar por las triquiñuelas de la imagen y pon a prueba tu vista. Como anticipamos, la composición no es fácil de interpretar.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Son dos las alternativas por las que llegaste hasta aquí: o encontraste la solución más rápido de lo que esperabas y eres un crack de aquellos, o es que no pudiste, te superó el reto y buscas la solución. De una u otra forma, estamos para ayudarte y brindarte la respuesta que tanto buscabas. No dejes de ver la imagen a continuación o la segunda de nuestra galería. ¡No te olvides de retar a tus amigos o familiares en nuestros desafíos!

Solución: aquí hallarás al jinete escondido en la imagen del caballo que nadie ve del reto viral. (Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

