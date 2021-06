En esta oportunidad, a través de Facebook y luego de Twitter, WhatsApp y demás redes sociales, se viralizó un desafío que hizo perder la paciencia a más de uno. Si bien en este caso la variable del tiempo no estuvo en juego y los usuarios tuvieron la libertad de demorarse todo lo que sea necesario para completarlo, su dificultad impidió que así fuera. Para lograr completar con éxito este reto, hay que encontrar a una serpiente amarilla escondida entre varias bananas. ¿Crees poder hacerlo? Te brindamos solo 5 segundos para dar la respuesta a unos de los desafíos visuales que ha tenido a más de un usuario contra las cuerdas en los últimos días.

La pandemia nos abrió un sinfín de posibilidades para ‘matar’ el tiempo libre que tenemos por obligación. Sin embargo, no debemos afianzarnos a ese ocio del malo, sino a aquello que nos ayuda a mejorar nuestras habilidades. Nuestra mente debe estar en juego siempre, activa, así que los retos virales y desafío visuales ayudan a ese tipo de entrenamiento diario.

Ahora, ¿de qué va este desafío visual? La imagen que verás a continuación revolucionó Internet por lo complicado que es. No cualquiera puede ubicar al momento a una simpática serpiente amarilla, aunque no tanto para aquellos en el mundo que están más que entrenados. Como pusimos líneas arriba, solo tendrás 5 segundos para hallar los objetivos de la ilustración. Vamos, confiamos en ti y en tus habilidades visuales.

IMAGEN VIRAL

Ubica ya mismo y aquí a la serpiente entre las bananas en 5 segundos. (Fotos: Facebook)

Los retos visuales son perfectos para poner a prueba tu concentración y paciencia, por lo que podrás demostrar qué tan buena memoria tienes. En la imagen que te presentamos líneas atrás aparecieron varios plátanos o bananas, dependiendo cómo los conozcas. Lo que tienes que hacer es encontrarlos porque están esparcidos en la ilustración, pero debes hacerlo solo en el tiempo límite.

¿Ya diste con la respuesta en esta imagen y en los 5 segundos que te pedía la prueba visual? Seguro que sí, que ha sido toda una proeza, pero si no es así, no te preocupes, solo tómate unos 5 segundos más, porque con 10 en total es más que suficiente para responder acertadamente, pero si no lo logras, no te desesperes que la solución vendrá en el siguiente párrafo.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Son dos las alternativas por las que llegaste hasta aquí: o encontraste la solución más rápido de lo que esperabas y eres un crack de aquellos, o es que no pudiste, te superó el reto y buscas la solución. De una u otra forma, estamos para ayudarte y brindarte la respuesta que tanto buscabas. No dejes de ver la imagen a continuación o la segunda de nuestra galería. ¡No te olvides de retar a tus amigos o familiares en nuestros desafíos!

Solución: aquí se ubica la serpiente entre las bananas del reto viral. (Fotos: Facebook)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

