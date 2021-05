Abre bien los ojos. ¿Alguna vez estuviste frente a un desafío de esta magnitud? Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta en el menor tiempo posible. En esta nota te presentamos un reto viral que sin duda te entretendrá. Atrás quedaron las videos y fotos para darle paso a los ya famosos retos virales que suelen poner en aprietos a millones de usuarios con respecto a su agilidad visual.

Ojo, este desafío provocó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Usuarios de países como España, Argentina, México, Colombia y Estados Unidos lo intentaron resolver, pero han sido muy pocos los que lograron encontrar esos cuatro extraterrestres en el tiempo límite -que son 20 segundos-. Otros usuarios compartieron la imagen con el fin de que sus contactos puedan dar con la solución.

Como ha sido usual durante estos tiempos de confinamiento desde marzo de 2020 por la pandemia del COVID-19, cada vez más usuarios han hecho de las redes sociales su madriguera, por lo que los medios hemos tenido la responsabilidad de brindarle herramientas de entretenimiento pero no de cualquiera, sino de aquellos que les ayuden a seguir creciendo intelectualmente.

IMAGEN COMPLETA

Ahora sí, veremos la imagen en toda su expresión. Te toparás con una serie de criaturas de diferentes colores que quieren hacerte creer que todos son iguales, pero no, existen cuatro de ellos que son diferentes y debes ubicarlos. Si eres minucioso, darás con ellos más rápido de lo que imaginabas. Así que tómate 20 segundos para hallarlos y luego reta a tus amigos.

Encuentra los 4 extraterrestres diferentes al resto en el menor tiempo posible (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó, amiguito? ¿No das con la solución? ¿Seguro que revisaste bien la imagen? Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Solución: mira dónde se encontraban los 4 extraterrestres ocultos en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

