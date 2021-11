Dicen que el que tiene una maña, no cambia ni con el tiempo ni con la pandemia. He ahí el refrán popular ‘gallina come huevos, aunque le quemen el pico”, pero eso no es lo que nos trae hasta aquí, aunque sí un ave. En esta ocasión, para este desafío visual, tienes que mirar a todos los pajaritos que aparecen en la gráfica, pero solo concentrarte en aquellos tres que no tienen el pico abierto. ¿Crees poder resolver uno de los acertijo visuales que dan la hora en redes sociales en la actualidad? Veamos.

Recuerda que este acertijo visual tiene un tiempo limitado. No debes pasarte de los 10 segundos para encontrar la respuesta a una problemática que ha complicado a más de uno en redes sociales. No es tan difícil, solo debes encontrar los detalles distintos en forma de toda la imagen. Recuerda que los pajaritos están ahí y solo un detalle los diferencia, así que quizás tengas un poco de complicaciones al respecto.

Una vez más, Depor te trae uno de los mejores desafíos en esto tiempos de pandemia por el Coronavirus (COVID-19). Solo te detallamos que este acertijo viral publicado por Noticieros Televisa se volvió tendencia en redes sociales. Se publicó una gráfica en la que el objetivo era encontrar tres pájaros con el pico cerrado, pero que resultó un desafío casi imposible a pesar de la sencillez de su descripción.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Observa detenidamente la ilustración y halla a los pajaritos con el pico cerrado. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca a esos pajaritos con el pico cerrado entre todos aquellos que tienen el pico abierto. Como podrás observar en la imagen que te mostraremos a continuación, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlo, más abajo te mostramos en dónde se encontraba.

¿Los encontraste? ¿Nada aún? Tranquilo, no te sientas mal por darte por vencido. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, descuida, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Pues bien. No eres el primero en errar en este desafío y seguramente tampoco serás el último. Por lo tanto, te vamos a brindar la respuesta de la prueba, la misma que puedes encontrar en la a continuación y en nuestra tercera foto de nuestra galería. Enfócate en tus habilidades, reconoce cómo puedes resolver mejor las siguientes pruebas y sabrás responder mejor en el futuro.

Aquí están los pajaritos con el pico cerrado. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

