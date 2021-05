Bien sea en Facebook o Twitter, los desafíos virales se mantienen a la orden del día y aquí te compartimos uno que viene siendo tendencia en el ciberespacio. El secreto, como casi siempre, está en mirar atentamente la imagen y no dejarte engañar. ¿Te animas a resolverlo? Los retos virales vuelven a estar en boca millones de usuarios en el mundo gracias a su dificultad. Echa un vistazo al resto de los detalles y pistas que te dejamos párrafos más abajo.

¿Aburrido de los mismos retos de siempre? Pues hoy te traemos uno que estamos seguros te distraerá por muy buen tiempo. Ojo, recuerda que el tiempo es limitado, por lo que deberás prestar mucha atención a la información previa para no fallar en la prueba. ¿En qué consiste el desafío? Tu misión es hallar una sombrilla escondida entre varias aves.

Sin ánimo de darlo más vueltas al asunto, líneas más abajo podrás ver la imagen de la que tanto se habla en redes. Protagonizada por una sombrilla, te pedimos máxima concentración y una paciencia inquebrantable en este reto visual, ya que solo con estas dos características lograrás salir airoso del desafío que solo uno de cada diez logran resolver.

IMAGEN COMPLETA

¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca esa sombrilla entras las avestruces de la imagen pero, eso sí, trata de hacerlo en menos de 15 segundos. Ahora, si no logras encontrarla, líneas más abajo te damos la solución. Dicho lo anterior, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades.

Encuentra la sombrilla oculta entre las avestruces cuanto antes (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿No fuiste capaz de lograrlo? No te preocupes y mucho menos te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Tal y como te dijimos a inicio de la nota, este reto viral es altamente complejo. Son muy pocas las personas que han logrado hallar la sombrilla pues esta no se puede detectar a simple vista. ¿Cómo la podías haber hallado? Pues es el secreto estaba en ver más allá de lo evidente, aunque valgan verdades no es sencillo. No obstante, te agradecemos el intento.

Solución: mira dónde se encontraba la sombrilla oculta en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

