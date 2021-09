Uno de los retos virales que viene dando la hora en redes sociales, donde aparece una imagen del salón de una casa antigua, llena de adornos o reliquias, pero que oculta -sin querer- un gatito. Este minino se ocultó en la imagen sin querer, sin moverse, sin hacer algo para llamar tu atención, por lo que el desafío de hoy radica en encontrarlo y en el menor tiempo posible. Supera tus límites con esta prueba visual que tiene medio mundo en diferentes plataformas contra las cuerdas y en poco tiempo.

Debes saber que la prueba tiene un truco especial, por lo que no ha sido descubierta por miles de usuarios en Internet. Presta atención a cada detalle de la imagen y trata de superar los desafíos visuales que te proponen. Ojo, no puedes sobrepasar los 10 segundos del tiempo límite, sino qué chiste tiene enfrentarte a algo que te lleva a tus fronteras.

Pero este desafío no es cualquiera, ni para cualquiera. Tienes que ubicar cuanto antes ese gatito que se ocultó cual pieza o adorno de la casa. Pero ten cuidado, pues tu vista puede que te juegue una mala pasada si es que no prestas atención como debe ser. Además, cuentas con solo 10 segundos para responder, sino no vale el esfuerzo.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Busca dónde está escondido el gato imperceptible en el viral del salón de la casa. (Difusión)

Sabemos que revisaste esta fotografía y, a pesar que sigues buscando, no das aún con el objetivo de este desafío, pero te pedimos que no entres en pánico. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un reto (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

No temas decirnos -pensar- que necesitas más tiempo para hallar lo que te pedimos. Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Adelante, direcciona bien la mirada y ubica el objetivo, pero trata de no sobrepasarte unos segundos más adicionales. Ahora, si no consigues encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

La solución es sencilla, y te darás cuenta de ello cuando veas la imagen que hemos adjuntado debajo de estas líneas. Si quires un consejo para el futuro, muchos de estos retos virales manejan un mismo patrón: si tu mirada se fija en el centro de la imagen, sabrás que la respuesta está en los bordes. Mírala a continuación. Ah, ojo, te dejamos más virales para que te pongas a prueba y pruebes a tus amigos o familiares.

Aquí se halla escondido el gato imperceptible en el viral del salón de la casa. (Difusión)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

