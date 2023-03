Siempre es bueno conocerse cada vez más y saber detalles sobre tu forma de ser, ya que en realidad nunca terminas de conocerte. Ponte bien las pilas, porque no sabes en lo que te meterás con esta nota, pues el test visual de hoy propone que en la imagen no ha sido identificado por la mayoría de internautas. Apenas una prueba como esta se hace viral en redes sociales, la pregunta no es por qué, sino cómo resolverlo para estar por encima de la media de aquellos internautas que intentaron resolverlo.

¿De qué va este test visual? Es una ilusión óptica que podría dejarte más de una confusión si es que no cuentas con experiencia en este tipo de virales. Trata de no pasarte los 10 segundos para dar con la respuesta.

Miles intentaron dar con la respuesta a esta prueba, pero fueron muy pocos quienes lo lograron. Un reto que te llevará al límite, así que presta mucha atención a la imagen principal.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

Revela los más oscuros deseos de tu mente en este test visual según qué viste primero. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

Flores

Si lo primero que viste fueron flores en la imagen, es posible que te gusta mucho la naturaleza. Además, aprecias el mundo que te rodea y, cuando lo necesitas, te las arreglas para mantenerte alejado del bullicio, la rutina y el ritmo acelerado de la ciudad.

Rostro de mujer

Si eres una de las personas que notó el rostro de una mujer, es porque siempre estás pendiente de tu entorno. Ves pequeños detalles y patrones que te hacen llegar a conclusiones adecuadas.

¿Qué te pareció este test visual? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

