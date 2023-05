Ricardo O´Farrill ha sido el centro de preocupación después de su errática conducta, la cual ha compartido en redes sociales. El standupero mexicano se declaró en huelga de hambre, pues dice haber sido víctima de múltiples abusos. Sin embargo, otros atribuyen su comportamiento a la enfermedad mental que padece.

El jueves 18 de mayo, el también guionista de 32 años apareció en un live donde se mostraba tocando el timbre de la clínica de rehabilitación “Las Margaritas” donde habría estado internado. Al no obtener respuesta, empezó a patear y escupir la puerta.

O´Farrill asegura que sufrió abusos dentro de la facilidad médica, así como el resto de personas internadas. Afirma que “estuvo amarrado durante tres horas” y que le dieron “valium para tratar su adicción a la marihuana”.

El comediante estuvo acompañado de su hermana, quien parecía apoyarlo en su disturbio público, incluso después de que llegara una patrulla de la policía.

“Voy a hablar de varias personas y notifico que inicio una huelga de hambre (solo líquidos) hasta que me dejen ver cómo están mis compañerxs y sí es leal este proceso conforme a su estado actual (Voy allá con patrullas y cámaras)” escribió en su cuenta de Twitter. Ambas publicaciones han sido eliminadas.

Aunque debe determinarse la veracidad de sus acusaciones, es un hecho que el accionar de la celebridad ha sido extraña y violenta. Lo que levanta la pregunta si estaría ligado con su enfermedad.

Ricardo O'Farrill tiene una enfermedad mental relacionada al comportamiento (Foto: Ricardo O'Farrill / Instagram)

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA ENFERMEDAD DE RICARDO O’FARRILL

Ricardo O’Farrill sufre de Neurosis, una enfermedad que afecta a la mente. Fue el propio comediante quien reveló su situación, cuando lo contó frente a su público durante uno de sus espectáculos en el Teatro Metropólitan en mayo de 2019.

“Mi nombre es Ricardo O’Farrill, tengo 28 años, estudié publicidad, soy ciudadano mexicano y sufro de neurosis diagnosticada, esto me lo explicó mi psiquiatra. Me dijo ‘no te preocupes, tus sentimientos son igual a los de todas las personas, te pones triste como todas las personas, te pones feliz, te emputas, pero al triple’, todo lo que les molesta y afecta, a mí me molesta y afecta al triple”, explicó durante el show.

SIGNIFICADO DE NEUROSIS Y LO QUE IMPLICA

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la neurosis es una enfermedad que afecta el sistema nervioso y se caracteriza por la inestabilidad emocional.

En México aproximadamente 15 millones de personas la padecen, de las cuales el 65 por ciento son adultos, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).