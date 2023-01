La prueba que te traemos hoy es una perfecta alternativa de entretenimiento debido al alto nivel de dificultad que posee. No te asustes por la información que acabamos de darte. Relájate lo más que puedas antes de participar y abre bien los ojos. Recuerda que cada segundo que pasa es muy importante. Si comienzas buscando a la perrita creyendo que estamos exagerando a la hora de hablar sobre el acertijo visual, estarás más cerca de perder que de ganar. Nosotros siempre te decimos las cosas como son. Esta no es la excepción.

Como podrás ver en la imagen que te mostraremos a continuación, el acertijo visual no es tan simple como seguro creíste que era, pero no te rindas. Tienes cuatro segundos para dar con la solución.

Cada desafío posee cierta dificultad y es una misión para los usuarios, a quienes -incluso- les sirve para desarrollar habilidades como la atención y percepción. Ahora sí, comienza este gran desafío.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Sabrás si eres un genio de los virales si ubicas en el acertijo visual a la perrita. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Si llegaste hasta aquí es porque no has encontrado la respuesta y no te preocupes, pues no es fácil formar parte de ese grupo de genios que, con una percepción visual fuera de lo normal, dieron con la solución del acertijo visual. Dicho esto, aquí el conteo.

Solución del acertijo visual: aquí puedes encontrar a la perrita. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

ORIGEN DE LOS ACERTIJOS

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los retos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Padre e hijos son virales por su épica forma de jugar (Video: TikTok/@decruzt.23).