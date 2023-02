Cada vez falta menos para una de las celebraciones más esperadas por muchos: el Día del Amor y la Amistad, San Valentín. Ya sea que estés soltero o con pareja, algo que no puedes dejar de hacer este 14 de febrero es ver una buena comedia romántica y hoy Depor te dirá cuál, según tu signo zodiacal.

Las ganas de vivir un apasionado romance salen a flote entre nuestros lectores por estas fechas y nada mejor para calmar esas ansias que una tarde de sofá, manta, palomitas y una buena rom-com con icónicos momentos que te proporcionarán el efecto feel-good que tanto necesitas.

Si eres una persona soltera, puedes deslizar hacia abajo hasta ubicar tu signo y descubrirás la película que más se acomoda a tus rasgos de carácter; sin embargo, si quieres sorprender a tu pareja, amigo o saliente, encuentra su signo y sorpréndelo proponiéndole ver la película que te recomendamos y te aseguramos que pasarán un buen momento. ¡De nada!

Mira aquí la película que debes ver según tu signo

Aries: La boda de mi mejor amiga (2011)

Annie Kristin Wiig es un desastre absoluto. Ella está tratando de estar presente en la planificación de la boda de su mejor amiga, pero sus problemas personales se interponen en el camino. Hay celos de amistad, desafortunadas pruebas de vestuario y un romance súperlindo con Chris O’Dowd. Este filme es perfecto para ti, Aries, porque te hará sentir como si tu vida estuviera menos descarrilada. Esta cinta la puedes encontrar en Amazon Prime.

Tauro: The Duff (2015)

Bianca Piper acaba de enterarse de que es la ‘DUFF’, la amiga gorda y fea de su grupo. Ella tiene la intención de mejorar su vida y finalmente conseguir al chico de que ha estado enamorada durante mucho tiempo, por lo que le pide a su vecino Wesley Rush que la convierta de una oruga a una mariposa. Esta cinta es ideal para ti, Tauro, porque a menudo te preocupa no ser lo suficientemente bueno para los demás. Puedes ver The Duff en Netflix.

Géminis: Mean Girls (2004)

Cady Heron es la nueva en una escuela secuandaria y no entiende la dinámica social de la adolescente promedio. Cuando conoce a Regina George y las Plastics se propone a vencerlas uniéndose a ellas. Eso tiene consecuencias desastrosas incluida la caída de Cady por el ex de Regina, Aaron Samuels. Mean Girls es para ti, Géminis, porque amas las comedias románticas con una pizcade amor y una gran porción de drama. Puedes ver esta película en Paramount+.

Cáncer: Tenías que ser tú (2010)

Anna se dirige a Dublín para proponerle matrimonio espontáneamente a su novio, una tradición romántica de los irlandeses; sin embargo, cuando sus planes de viaje salen mal, necesita la ayuda del cínico e impetuoso local irlandés Declan. Esta película es ideal para ti, Cáncer, porque tiene el arco narrativo perfecto para ti, de enemigos a amantes. Puedes ver la película en Netflix.

Leo: Orgullo y Prejuicio (2015)

Aquí hay otra versión más de la novela clásica de Jane Austen sobre enamorarse del hombre espinoso que no sabe compartir sus verdaderas emociones. Esta versión es excelente por el apasionado discurso del Sr. Darcy (Matthew Macfadyen) al final de la película. Orgullo y prejuicio es perfecto para ti, Leo, porque te gusta el drama que cambia la vida y matarías por alguien que flexione la mano con tu simple toque. Mírala en Peacock.

Virgo: Cómo perder a un chico en 10 días (2003)

A la escritora de una revista Andie (Kate Hudson) se le ocurre un plan infalible para un nuevo artículo: sé lo más terrible posible con un hombre para demostrar que no soportará a una mujer pegajosa y exigente; sin embargo, fracasa cuando conoce a Ben (Matthew McConaughey). Cómo perder a un chico en 10 días es perfecto para ti, Virgo, porque a veces quieres controlar demasiado y no aprenderás hasta que encuentres a tu pareja. Mira Cómo perder a un chico en 10 días (2003) en Paramount+.

Libra: Clueless (1995)

Cher ama a sus amigos y haría cualquier cosa para ayudarlos a convertirse en mejores personas. Es un poco casamentera con la recién llegada Tai, tratando de emparejarla con su compañero de clase Elton. Pero cuando Tai revela que está enamorada del hermano de Cher, Josh, Cher tiene algunos sentimientos serios que necesita resolver. Clueless es perfecta para ti, Libra, porque te preocupas mucho por tus amigos y, a veces, necesitas aprender cuándo darles espacio. Mírala en Paramount+.

Escorpio: La La Land (2016)

Ella es una aspirante a actriz. ÉL Es un músico de jazz que sueña con tener su propio club de jazz. Se apoyan mutuamente mientras persiguen sus sueños, pero cuando sus estrellas no se alinean, se preguntan qué hacer para mantener viva su profunda conexión. La La Land es perfecta para Escorpio porque quieres creer en el amor, pero también puedes ser demasiado cínico para un final feliz de cuento de hadas. Mírala en Netflix.

Sagitario: Locamente millonarios (2018)

Nick invitó a su novia asiático-estadounidense a Singapur para una boda. Pronto descubre algunas cosas monumentales: Singapur es increíble, Nick es de una familia adinerada y su familia está llena de un montón de snobs pretenciosos que no creen que ella sea lo suficientemente buena. Locamente millonarios es perfecta para Sagitario porque hará que quieras enamorarte en Singapur, ¿por qué no? Mírala en HBO Max.

Capricornio: Amor a segunda vista (2002)

En contra de su buen juicio, la abogada humanitaria Lucy (Sandra Bullock) ha aceptado un trabajo con el empresario millonario George (Hugh Grant). Prometió que ayudaría a la comunidad, pero cuando se retracta de su palabra, es hora de renunciar. Amor a segunda vista es perfecta para ti, Capricornio, porque amas el control y quieres estar a cargo de todo, para disgusto de quienes salen contigo. Mírala en HBO Max.

Acuario: Admirador secreto (1985)

Toni está enamorada de su mejor amigo, Michael, y finalmente está lista para decírselo. Pero cuando la carta de su admirador secreto anónimo cae en las manos equivocadas, una serie de malentendidos dejará a todos tambaleándose. Esto es para todos los fanáticos de las historias de amigos que pasan a ser amantes. Admirador secreto es perfecto para ti, Acuario, porque te gusta ser el único que ha visto una joya olvidada hace mucho tiempo. Mírala en Amazon FreeVee.

Piscis: Cuando Harry conoció a Sally (1989)

Harry y Sally siguen reuniéndose cada pocos años, y cada vez se irritan mutuamente. Ambos tienen ideas diferentes sobre el amor y la amistad y son el dúo más incompatible que existe. Cuando Harry conoció a Sally es perfecto para Piscis porque vives para las épicas declaraciones de amor lentas y grandiosas. Mírala en HBO Max.