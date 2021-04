A tener en cuenta. Por segunda vez en menos de una semana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) registró un incremento de valor en la mala calidad de aire en el país, por lo que tomó la decisión de activar el doble ‘Hoy No Circula’ para este martes 27 de abril. La medida será implementada en la Ciudad de México como en Edomex, y aquí te contamos todos los detalles a tener en cuenta frente a esta nueva medida de restricción vehicular.

Según cifras de la CAMe y del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) ubicado en Coyoacán, México alcanzó un valor máximo de ozono de 159 puntos a las 16:00 horas de este lunes, razón por la cual se procedió a activar las medidas correspondientes a las altas concentraciones de oxígenos en la Zona Metropolitana del Valle de México como se hizo el pasado 21 de abril.

Como bien se recordará, el programa ‘Hoy No Circula’ es una iniciativa urbana de restricción a la circulación vehicular que tiene por objetivo controlar y reducir los niveles de contaminación ambiental en las entidades donde se aplica. En este caso, por ejemplo, el programa abarca todas las alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México.

¿Qué vehículos descansan por el doble ‘Hoy No Circula’?

De acuerdo a la medida impuesta por la CAMe, serán varios los usuarios afectados con este nuevo doble ‘Hoy No Circula’. Como bien se recordará, además, el descanso de los vehículos involucrados se dará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en CDMX y Edomex (Estado de México). ¿Cuál es la lista de automóviles que no podrán transitar este martes? Aquí los enumeramos:

No podrán circular los vehículos particulares con holograma de verificación 2.

No podrán circular los vehículos particulares con holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8, así como aquellos que su matrícula este compuesta solo por letras.

No podrán circular los vehículos particulares con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea que no porten holograma de verificación o tengan un holograma que no sea “E”, “00” o “0”.

No podrán circular las unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) que su matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal deberán dejar de entre las 6:00 y las 10:00 horas locales.

Doble ‘Hoy No Circula’: ¿qué vehículos podrán salir?

Así como hay vehículos que no podrán transitar mientras dure el doble ‘Hoy No Circula’, habrán otros que sí harán la propio conforme a los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis y teniendo en cuenta la actual pandemia de coronavirus. ¿Cuáles son estos vehículos que sí podrán circular el martes 27 de abril? Aquí la lista:

Podrán circular aquellos vehículos que porten holograma “E”, “00” o “0”, cualquiera que sea su uso (salvo unidades de reparto de gas licuado de petróleo).

Podrán circular vehículos particulares que pretendan atender una emergencia médica.

Podrán circular vehículos particulares que pertenezcan a trabajadores de la salud.

Podrán circular vehículos de personas con discapacidad que cuenten con el permiso para exentar el ‘Hoy No Circula’.

Vehículos de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local.

Vehículos de servicios de emergencia, salud, seguridad pública, bomberos, rescate y protección civil, de vigilancia ambiental.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios.

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización.

¿Cómo disminuir la contaminación en Ciudad de México?

Facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

Reducir el uso de combustibles en casa acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

Realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

