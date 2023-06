Se instalaron muchas dudas en mí cuando empecé a resolver este test de personalidad. Pues siempre he sido muy incrédulo frente a este tipo de pruebas, sin embargo debo aceptar que quedé gratamente sorprendido cuando conocí los resultados. Y es que el test me sirvió para conocer con exactitud si soy o no una persona dócil, y estoy seguro que a ti también te ayudará pues llegarás a descubrir aspectos psicológicos inherentes en ti. Asimismo, se volvió en una de las más compartidas pues tiene mucha similitud con estos muy exitosos: “según la forma de tu nariz descubrirás si tienes un carácter imponente” y también “tu posición al dormir revelará rasgos únicos de tu personalidad” . Al igual que estos test debes seguir las instrucciones y conocerás los resultados.

¿De qué forma es tu frente? Diariamente habrás visto esta parte de tu rostro pero seguro nunca le has tomado importancia. Pues tengo que decirte que nuestra frente tiene la completa capacidad de revelar aspectos de nuestra personalidad y aquí podrás descubrir más al respecto.

Mira e identifica una opción en el test de personalidad

Si es muy necesario y no logras identificarte con ninguna de las opciones, pues mírate frente a un espejo y observa con atención la forma de tu frente. Luego de ello, te sugiero que rápidamente veas todas las alternativas que te dejo en la ilustración y escojas la más adecuada.

Test de personalidad: conoce un rasgo indicativo tuyo de acuerdo a la forma que tiene tu frente. (Foto: Genial.Guru)

Conoce todas las opciones del test

Una frente ancha

Si tienes este tipo de frente quiere decir que eres una persona con mucha inteligencia, con numerosas habilidades y con mucho optimismo.

Una frente estrecha

Si tienes una frente como esta es que eres muy emocional, te dejas guiar por el corazón y tienes mucha empatía con los que te rodean.

Una frente recta

Si este tipo de frente se parece mucho a la tuya, quiere decir que eres una persona directa con sus opiniones y seria en tus decisiones, sobre todo en lo laboral.

Una frente curvada

Si tu frente hace una curva es que estás llena da vida y eres una persona muy positiva a la que no le gusta la monotonía y te encanta divertirte.

Una frente en forma de eme

Si tienes ese famoso pico de cabello en medio de la frente es porque eres una persona soñadora, con la cabeza en las nubes y distraída, pero también detallista y artista.

Una frente monte Fuji

Si tu frente se asemeja un poco a la cima de una montaña significa que eres una persona muy amable, sociable y te encanta trabajar en grupo.

Una frente aguda

Con este tipo de frente te identificas por ser una persona terca, perseverante a la hora de perseguir tus objetivos, por los que te esfuerzas lo que haga falta.

¿Son confiables los test de personalidad?

Ante todo, un test de personalidad tiene que ser fiable y científicamente válido. En otras palabras, tiene que medir con criterios científicos lo mensurable, por ejemplo, rasgos de personalidad relevantes para el entorno laboral actual.

¿Cuáles son los beneficios de un test de personalidad?

Estos son solo algunos de los muchos beneficios que se encuentran asociados a los test de personalidad, razón por la cual se utilizan en diferentes ámbitos como la selección de personal o en la psicología clínica.

Ayuda a entender mejor a otras personas. Cada persona tiene su propia manera de interactuar con el mundo que nos rodea y es necesario tener presente que ningún tipo de personalidad es mejor que otra, sino que cada una de ellas tiene sus propias características y debe ser igualmente valorada.

Ayuda en las relaciones personales. Estos contenidos puede ser más útiles para las relaciones personales de lo que se pueda pensar, ya que de esta manera es posible entender algunos rasgos de personalidad básicos de quienes te rodean, y todo ello contribuirá a conseguir construir asociaciones más fuertes con quienes te rodean.

Contribuye a conocer gustos y cosas que te desagradan. Con este tipo de contenidos es posible conocer los gustos y las cosas que nos desagradan, logrando así conocerse mejor a uno mismo, algo que es fundamental para la propia evolución como persona.

