Todos queremos que nuestra vida amorosa sea como la soñamos, sin embargo a veces eso no suele ocurrir. En el test visual que vamos a presentarte tendrás la oportunidad de descubrir cómo te irá en tu vida amorosa, con tan solo visualizar por algunos segundos la ilustración que vamos a colocara líneas más abajo. ¿Estás listo?

El test visual de la almeja, como ha sido titulado por algunos internautas, tiene la capacidad de revelar increíble resultados sobre como será tu futuro amoroso. Si tienes la curiosidad de conocer más al respecto, te invitamos a que eches un vistazo rápido a la imagen y de acuerdo a lo que llame tu atención descubrirás los resultados.

Luego que ya tengas en mente tu respuesta, lo siguiente es que conozcas el significado de tu decisión en la lista de resultados que vamos a consignar líneas más abajo. Allí, conocerás con precisión como te desenvolverás en el amor.

La imagen del test visual de la almeja

En la ilustración se aprecia una almeja con forma de una pareja y al fondo una embarcación. | Foto: chedonna

Los resultados del test visual

¿Has visto el barco o te has centrado en el paisaje del fondo antes ? No puedes obligarte a decir lo primero que notaste. De hecho, ¡era natural que miraras el fondo de la pintura primero! Has visto las nubes, la astilla de luna en el cielo y el barco solitario en el horizonte. Podemos decirle que realmente no importa si está comprometido o no en este período: ¡debe estar solo! Tu subconsciente anhela una soledad que solo un único período, sin preocupaciones ni problemas, te puede dar.

Viste una concha con una luz adentro: si para ti el tema principal de esta pintura es una concha, ¡tenemos buenas noticias para ti! La concha, de hecho, es un símbolo de fertilidad y nacimiento pero, no te preocupes, ¡esto no significa que estés embarazada! ¡Lo que sí podemos decirte es que ciertamente tienes una relación importante en tus manos , que ahora está sentando las bases para convertirse en algo grande.

Has visto a una pareja de amantes entrelazados : el elemento que parecía más romántico, por desgracia, se convierte en la respuesta menos intrigante. Si en la prueba de concha y pareja has visto antes a una pareja de enamorados abrazándose, lamentamos decirte que quizás algo anda mal. Tú y tu pareja podéis ser “víctimas” de una relación especialmente codependiente , lo que os hace sujetos prácticamente a todo lo que hace el otro. Si él está enojado, tú estás enojado, si él está feliz, tú estás feliz y viceversa. Desafortunadamente, una relación sana no funciona así.

