Cuando comencé a desarrollar esta prueba, era un poco incrédulo. Pues me costaba mucho reconocer la idea de que con simplemente visualizar una ilustración, esta tenga la capacidad de revelarme qué envidian de mi las personas que están alrededor mío. Sin embargo, quedé más que sorprendido cuando conocí los resultados. Estoy convencido que este test de personalidad te mostrará el verdadero rostro de varias personas. La prueba guarda muchas semejanzas con el “test visual que describe tu identidad según tu dedo meñique” u otra como el “test que mostrará el vínculo entre tu cara y tu personalidad”.

¿Te has planteado la pregunta si algunas personas te envidian? Pues si tu respuesta es afirmativa, llegaste al lugar correcto. Te mostraremos una imagen central y tu solamente tendrás que visualizar por algunos segundos y luego de ello contarme cuál fue el elemento que se apoderó de tu atención.

Mira la imagen del test de personalidad

Como te dije anteriormente, obtener los resultados de esta prueba es muy simple. Solo tienes que mirar por muy pocos segundos la ilustración y de acuerdo a lo que tu vista se sienta atraída, llegarás a conocer estas revelaciones. Lo importante es que seas sincero contigo mismo.

En la imagen del test visual se aprecia un rostro, una vela y un bote.| Foto: chedonna

Resultados del test de personalidad

Si ha elegido al hombre al timón, significa que es una persona extremadamente fuerte y muy buena para liderar. No retrocedes ante las dificultades. No tiene miedo de asumir la responsabilidad de todo un grupo y tomar medidas decisivas para liderar a las personas que confían en usted. No eres una persona egocéntrica: te gusta trabajar duro pero hazlo en la sombra, sin llamar demasiado la atención porque no necesitas la aprobación de los demás para sentirte fuerte.

Si has elegido el bote amarillo, significa que eres una persona con un carisma natural y singularidad. Todas tus acciones son capaces de atraer la atención y la admiración de los demás, especialmente cuando te sientes libre para actuar y expresarte libremente. Tu carácter aventurero te permite embarcarte en nuevas aventuras con gran entusiasmo. Tu entusiasmo contagioso siempre atrae a nuevas personas a tu alrededor, tanto que para alguien eres una especie de “abeja reina”, pero no es así.

Si notas primero la vela (y solo más tarde notó la cara), significa que tiene una fuerza de voluntad muy fuerte y que esta misma fuerza de carácter le permite enfrentar todas las dificultades de la vida de frente. Esta fuerza de voluntad le permite afirmar fácilmente su personalidad sobre la de los demás. Cuando decides hacer algo o que hay que hacer algo en general, es muy probable que al final se haga exactamente como lo has indicado.

Si has visto la cara en la vela, significa que eres una persona capaz de animar y apoyar a los demás en cualquier situación en la que se encuentren. También eres capaz de trabajar con decisión para completar un proyecto o alcanzar una meta. Eres extremadamente generoso y no tienes intención de convertirte en el centro de atención. Como le pasa a mucha gente buena, capaz de cambiar el mundo dando un buen ejemplo, pero muchas veces terminas en el centro de atención. ¡Lo curioso es que a menudo ni siquiera te das cuenta!

¿Qué puedes aprender desarrollando este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

Desarrolla más test de personalidad a continuación