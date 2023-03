Un novedoso test visual se está apoderando de las preferencias de miles de internautas en todo el mundo. Y es que esta prueba psicológica tiene la capacidad de mostrarte distintos aspectos, pero el más importante es si podrás conocer si realmente eres una persona independiente al 100%. ¿Consideras que perteneces a ese grupo? Pues conócelo a continuación.

Pues tienes al frente la imagen del test visual. Echa un rápido vistazo y dinos ¿qué ves? A algunos internautas les llamó la atención la vela que está en medio del río. ¿Qué hace allí ese elemento? ¿Qué significado tiene? A otros internautas les causó sorpresa las hélice que aparece sobre el bote flotando. Por último, lo más ‘normal’ es precisamente esa embarcación que está a orillas del río.

Una vez que hayas determinado cuál de todos esos elementos se apoderó de tu atención, lo siguiente es que descubras el significado de cada figura. Pues este te revelará con bastante precisión si eres o no una persona independiente.

La imagen abstracta del test visual

El elemento que llamé más tu atención te revelará resultados únicos sobre tu personalidad. | Foto: chedonna

Los resultados del test visual

Simplemente vio un barco amarrado: Representan la estabilidad económica y también una cierta forma de afrontar la vida: tranquila, precisa, sin miedo y sin prisas. En la prueba de la verdadera independencia, sin embargo, el significado varía ligeramente. Probablemente eres una persona que sí tiene cierta independencia pero, por tu forma de hacer las cosas, acabas haciendo de la independencia el motivo de tu soledad. Nunca quieres que otros te ayuden y esto te ha llevado a crear un muro muy difícil de cruzar.

Viste una vela: anhelo, coraje y claridad. Estos son los tres significados generalmente asociados con las velas. Sin embargo, el que viste en la prueba de hoy, ¿qué significa? Principalmente que eres una persona que tiene un gran coraje dentro de sí y que quiere tener una visión clara de su vida y la de los demás. Eres una persona honesta y sincera y tu independencia saca su fuerza de esto. No te escondes detrás de un dedo y no eres absolutamente capaz de mentir.

Has visto las manecillas de un reloj: es un elemento decididamente particular a tener en cuenta, ¿no te parece? En lugar de remos, el bote tiene un par de manecillas de reloj. Bastante difícil de notar, sin embargo, su ojo fue inmediatamente atraído por ellos. Pero, ¿qué significa esto en la prueba de la verdadera independencia? En realidad ver las manos nos revela, acerca de ti, que eres una persona muy poco independiente. ¡Oye, no nos culpes! Las manos remiten a un simbolismo de miedo a la muerte, la nuestra y la de los demás. El tiempo pasa y nunca se detiene, las oportunidades se desvanecen… todo esto te asusta y te paraliza.

