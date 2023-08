Más allá de tener intereses comunes, el que una persona sea o no de confianza suele ser uno de los factores que consideramos cuando decidimos si una persona se convierte o no en un enemigo, un conocido, amigo o alguien digno que integrar nuestro círculo más íntimo. Precisamente, el test de personalidad que te dejaré enseguida podrá revelar si realmente puedes confiar en las personas que están más cerca a ti. Esta prueba es una de las más solicitadas, pues ha sido desarrollada por los creadores de “contesta cuál animal viste primero y conocerás rasgos psicológicos de tu personalidad” y “escoge un garabato y descubre cuál es la situación de tu estado mental” .

Todo lo que necesitas hacer es mirar la imagen que colocaré líneas abajo y luego tomar nota de aquello que se apoderó por completo de tu atención. Tras ello, te invito a que conozcas su significado en la lista de resultados que consignaré inmediatamente después.

Mira la imagen de la prueba

Basta con que eches un vistazo rápido a la gráfica y luego de ello ya tendrás idea de lo que realmente se apoderó de tu atención. Te recuerdo que esta prueba no cuenta con ningún tipo de validez científica comprobada. Así que anímate a conocer más sobre ti.

Aquí se visualizan muchos elementos: una serpiente, un pájaro y unas manos. Responde cuál llamó tu atención y conocerás los resultados del test de personalidad. | Foto: Yourtango

Descubre los resultados del test de personalidad

1. El pájaro con aureola

Si lo primero que viste fue el pájaro con aureola, tus amigos son absolutamente dignos de confianza. Eso es porque te dedicas a pasar el rato con personas que tienen altos estándares morales. Puede que no tengas cientos y cientos de amigos, pero los pocos que tienes sabes en los que puedes confiar completamente. Otras personas pueden pensar que eres un solitario, pero ese no es el caso, solo esperas mucho de las personas que te rodean.

2. La serpiente sangrante

Si lo primero que viste fue la serpiente sangrando, no puedes confiar completamente en tus amigos. Es posible que tenga uno o dos a los que pueda recurrir de manera confiable cuando se sienta vulnerable, pero el problema es que no siempre sabe quiénes son.

3. Las manos fantasmales

Si lo primero que viste fueron las manos fantasmales, la mayoría de tus amigos son personas de confianza, pero hay una persona en particular sobre la que tienes dudas, y tienes razón al sospechar. Es posible que a esta persona le gustes, pero no te respeta y definitivamente no se le puede confiar ningún secreto que puedas tener a mano.

¿Qué ventajas podemos conseguir realizando un test?

Podemos conocer los rasgos de nuestra personalidad oculta o saber más detalles de nuestro comportamiento gracias a las reflexiones que nos facilitan estos test de personalidad virales. Suponen además una manera divertida de distraerse y un ejercicio saludable para nuestra mente, al salirnos de la rutina y del típico contenido estruendoso de las redes sociales.

Conoce los beneficios de un test de personalidad

Estos son solo algunos de los muchos beneficios que se encuentran asociados a los test de personalidad, razón por la cual se utilizan en diferentes ámbitos como la selección de personal o en la psicología clínica.

Ayuda a entender mejor a otras personas . Cada persona tiene su propia manera de interactuar con el mundo que nos rodea y es necesario tener presente que ningún tipo de personalidad es mejor que otra, sino que cada una de ellas tiene sus propias características y debe ser igualmente valorada.

. Cada persona tiene su propia manera de interactuar con el mundo que nos rodea y es necesario tener presente que ningún tipo de personalidad es mejor que otra, sino que cada una de ellas tiene sus propias características y debe ser igualmente valorada. Ayuda en las relaciones personales . Estos contenidos puede ser más útiles para las relaciones personales de lo que se pueda pensar, ya que de esta manera es posible entender algunos rasgos de personalidad básicos de quienes te rodean, y todo ello contribuirá a conseguir construir asociaciones más fuertes con quienes te rodean.

. Estos contenidos puede ser más útiles para las relaciones personales de lo que se pueda pensar, ya que de esta manera es posible entender algunos rasgos de personalidad básicos de quienes te rodean, y todo ello contribuirá a conseguir construir asociaciones más fuertes con quienes te rodean. Contribuye a conocer gustos y cosas que te desagradan. Con este tipo de contenidos es posible conocer los gustos y las cosas que nos desagradan, logrando así conocerse mejor a uno mismo, algo que es fundamental para la propia evolución como persona.

