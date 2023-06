Sé que llegaste hasta aquí porque seguramente el titular de esta nota de Depor captó tu atención. Pues déjame decirte que el test de personalidad que estás próximo a desarrollar te sorprenderá de principio a fin. Estoy convencido que esta prueba te ayudará, al igual que a mí, a conocer aspectos y detalles psicológicos inherentes en ti. Solo deberás realizar una elección y accederás a una serie de resultados increíbles. Esta prueba se volvió en una de las más solicitadas, al igual que el “test que te revelará si tienes un sexto sentido según lo que veas” u otro que te mostrará “cómo es realmente tu personalidad de acuerdo a la forma de tu ombligo” .

En la ilustración que te presentaré se puede apreciar cuatro alternativas. Al parecer las cuatro son sombras de mujeres. En este test la percepción tiene un papel importante y te comento que no existe respuesta correcta ni incorrecta. Solo que tu elección te guiará hacia los resultados.

Visualiza la imagen de la mujer más inteligente

Una vez que ya hayas observado la ilustración, lo siguiente es que te quedes con una opción rápidamente. Recuerda ser sincero al momento de responder y no cambiar de alternativa. Ya con tu decisión en mente, te invito a que logres descubrir el significado de cada opción.

¿Cuál de estas personas crees que es más inteligente? Tu respuesta te revelará aspectos sobre tu vida. | Foto: namastest

Conoce todas las alternativas del test de personalidad

1. Tú mismo

Si eliges a esta mujer, tú mismo eres tu prioridad. Eres una persona muy confiada, aunque a veces eso puede llevarte a ser un poco caprichoso. Pero sabes lo que quieres cuando lo quieres y estás dispuesto a conseguirlo. Puedes ser muy generoso y un compañero increíble, siempre que te lleves bien con la otra persona. No te gusta ceder, por una razón muy simple: priorizas sentirte bien.

2. Tu ser interior

Si eliges a la mujer número dos es porque crees que la verdadera inteligencia va por dentro y no porque la estés demostrando. Por eso tu prioridad es fortalecer tu ser interior, tu espíritu y tu mente. Puede que seas un introvertido, al que le gusta más la tranquilidad de su propia casa que ir a bares y discotecas. A veces, te falta el carácter para expresar tus opiniones: prefieres dejar que los demás hablen y no discutir aunque creas que están equivocados.

3. Qué muestras

Si elegiste a la tercera mujer, es porque priorizas la imagen que proyectas en otras personas. No necesariamente la imagen física. En general, siempre desea tener el control de lo que los demás piensan de usted. Desafortunadamente, eso es imposible y, a veces, terminas demasiado estresado. Te sientes más libre cuando estás con tus verdaderos amigos, los únicos con los que puedes mostrarte como la persona que realmente eres.

4. Tus ideas

Si eliges la última silueta es porque eres una persona que tiene las ideas muy claras, y casi nunca las cambia. Para ti las ideas y los valores son lo más importante, ten convicciones firmes y vive de acuerdo a ellas. A veces puedes volverte un poco intolerante con aquellos que no piensan como tú. Eso te aleja de algunas personas, aunque no te importa mucho: prefieres rodearte de aquellos con los que entiendes. El problema es que te vuelves demasiado estructurado y no permites que sucedan cosas nuevas en tu vida.

Descubre aquí los beneficios de un test de personalidad

Estos son solo algunos de los muchos beneficios que se encuentran asociados a los test de personalidad, razón por la cual se utilizan en diferentes ámbitos como la selección de personal o en la psicología clínica.

Ayuda a entender mejor a otras personas. Cada persona tiene su propia manera de interactuar con el mundo que nos rodea y es necesario tener presente que ningún tipo de personalidad es mejor que otra, sino que cada una de ellas tiene sus propias características y debe ser igualmente valorada.

Ayuda en las relaciones personales. Estos contenidos puede ser más útiles para las relaciones personales de lo que se pueda pensar, ya que de esta manera es posible entender algunos rasgos de personalidad básicos de quienes te rodean, y todo ello contribuirá a conseguir construir asociaciones más fuertes con quienes te rodean.

Contribuye a conocer gustos y cosas que te desagradan. Con este tipo de contenidos es posible conocer los gustos y las cosas que nos desagradan, logrando así conocerse mejor a uno mismo, algo que es fundamental para la propia evolución como persona.

¿Obtengo aprendizaje al desarrollar este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

Gracias a este test de personalidad, he aprendido a comprender mejor a otras personas, ya que permite saber cómo afrontarán determinadas situaciones. Además, la prueba te ayuda a conocer cómo tú mismo actuarás ante esas circunstancias.

Resuelve más test en este video