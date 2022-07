Te traemos un complicado desafío que puso a prueba la capacidad visual de miles de internautas en las redes sociales. Este reto viral te solicita encontrar la ubicación exacta de un pato que, según los creadores del acertijo, aparece en la misma imagen en la que se ve al elefante.

Los usuarios aseguran que si cuentas con una extraordinaria habilidad visual y si piensas ‘fuera de la caja’, lograrás encontrar sin dificultad al pato en la ilustración. Pero si eres de aquellos que no se fijan en los detalles, sufrirá más de la cuenta para lograr dar con la ubicación del pato.

Lo único que tienes que hacer en este reto viral es buscar la forma de encontrar al pato. Posiblemente tendrás que tratar de buscarlo por varios ángulos o quizás fijándote en algún detalle que compone la ilustración. Si a pesar de los intentos no logras encontrar la solución, líneas más abajo te la mostraremos.

Imagen del reto viral

A primera impresión se aprecia a un elefante, pero en esa misma ilustración está oculto un pato. ¿Puedes verlo? | Foto: American Puzzle Cards

Solución del reto viral

Sabemos que este desafío es muy complicado, pues no todos lograron encontrar al pato en la ilustración. No solo debías contar con una gran capacidad visual sino también con bastante inteligencia espacial. No te haremos perder más el tiempo y te dejaremos la solución a continuación.

Dándole vuelta a la imagen lograrás visualizar al pato oculto.| Foto: American Puzzle Cards

¿Qué es un acertijo visual?

Un acertijo visual es un ejercicio que pone a prueba tus habilidades cognitivas para realizar una tarea. Cabe precisar que todas las actividades que realizamos requieren la utilización de nuestras funciones cerebrales, lo que implica millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales para desenvolvernos adecuadamente con nuestro entorno y procesar información por diversos canales.