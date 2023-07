Este test de personalidad funciona como una perfecta prueba psicológica con la que podrás acceder a resultados increíbles sobre tu capacidad intelectual. Lo único que debes hacer es intentar encontrar la mayor cantidad de triángulos, con exactitud debes tratar de ubicar 18 polígonos de tres lados. ¿Estás listo? Esta prueba fue diseñada para desafiar nuestra inteligencia y creada por los mismos que elaboraron test como “conocerás si eres buena o mala persona de acuerdo al primer animal que veas” y “¿tu pie es romano, germánico, egipcio o celta? Su forma revelará tu verdadera identidad” .

Ten en cuenta que ser sincero es muy importante, pues al finalizar la cuenta de todos los triángulos que logras identificar no podrás cambiar el número. Como te señalé anteriormente, tendrás un máximo de 10 segundos para intentar contar la mayor cantidad de figuras.

Te dejo la imagen del triángulo y revisa cuántos hay

Ya no daremos más vueltas al asunto y te mostraré líneas más abajo la imagen del test que el tiktoker @HecticNick difundió. Sabemos que si los resultados no son los que esperas, no te darás por vencido y seguramente buscarás la solución de manera rápida.

Debes agudizar tu sentido visual y tratar de encontrar los 18 triángulos en la imagen.| Foto: @HecticNick/TikTok

Aquí te muestro la solución del test de personalidad

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

¿Qué ventajas tiene la persona que trabaja en su autoconocimiento?

Gracias al autoconocimiento, un trabajador podrá identificar todas aquellas características que lo definen y distinguen en relación con su profesión o puesto laboral. Es decir que podrá identificar las cualidades positivas y negativas que lo hacen único y lo diferencian de sus demás compañeros.

¿Cuáles son las pruebas de selección de personal?

Existen diferentes tipos de test psicotécnicos, los test de razonamiento abstracto y atención son los más comunes en la selección de personal, pero también se aplican pruebas de memoria, aptitudes verbales, numéricas y habilidades espaciales.

Resuelve otro test de personalidad