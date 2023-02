¿Tu día está siendo muy aburrido? Permite que sea divertido con este acertijo visual. Su nivel de dificultad te entretendrá como no tienes idea, ya que solo 2 de cada 10 son capaces de resolverlo En este desafío tu misión es encontrar la palabra ‘PRECIO’ en la imagen. ¿Eres capaz de hacerlo?

En el primer párrafo no hemos indicado que debes hallar la mencionada palabra en segundos. Eso es porque en esta prueba no se ha establecido un límite de tiempo. Dicho ello, no te la pases mirando el reloj. No importa si te demoras poco o mucho en cantar victoria. Lo importante es que la pases bien.

Si te concentras, tus posibilidades de decir “lo logré” en el acertijo visual que traemos ahora incrementarán considerablemente. Sí, en serio. No te confíes que te puede ir mal y nosotros no queremos que pase eso. La pelota está en tu cancha. ¡Vamos! ¡Comienza a buscar la palabra ‘PRECIO’ en la imagen!

Mira aquí la imagen del acertijo visual

¿Eres capaz de ubicar la palabra ‘PRECIO’ en esta ilustración? (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del acertijo visual

¿Te cansaste de buscar la palabra ‘PRECIO’ en la imagen? No te sientas mal por eso. Sabemos que no es nada fácil hallarla. Es por eso que a continuación daremos a conocer su ubicación en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está la palabra ‘PRECIO’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que hará que tu día no sea aburrido. Algunos consisten en ubicar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

