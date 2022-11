Pues no será nada difícil si te lo propones así que anímate sin miedos. La persona que robó el diamante decidió que el escape no era una demostración de nivel, así que se quedó ante la mirada de todos. Solo una persona que ve más allá de lo común y corriente dará la respuesta a este reto visual. Así es, esta prueba de ilusión te hará llegar hasta el extremo. Sin apuros, con una precisión al 100% y sin prejuicio alguno, busca ese ladrón oculto o muy ‘avispado’ que decidió jugar al misterio y no se fue, ocultándose entre el público y con el diamante a vista y paciencia de todos. ¿Lograrás verlo?

Este acertijo lógico requiere requiere de más habilidades de las que se supone que un amateur en virales tiene para responder acertadamente. Si creíste que sería algo sencillo, puede que falles; si piensas que será complicado y prestas atención a los detalles, resolverás el reto visual más rápido. Usualmente, existe un límite de tiempo en estas pruebas visuales, pero te daremos el beneficio de la duda.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Solo alguien con interés de detective encuentra la joya del reto visual que ha sido robada. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

¿Qué, aún no lo terminas de resolver? Lamentamos haberte complicado, pero el tiempo límite se acabó y si estás acá es porque tampoco pudiste lograr resolver desafío complicado. Así que prepárate para lo que estás por ver, pues notarás que era muy sencilla la respuesta.

Solución del reto visual: aquí se encuentra la joya y la ladrona. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.