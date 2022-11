Hoy, si es que no tienes otra opción de entretenimiento, verás un desafío que la rompe en redes y que oculta un animal, un ratoncito que no es fácil de ubicar. El tiempo no existe para este viral, así se te hará menos complejo. Trata de no sobrepasarte los minutos del día para la nota en cuestión, así que ten la paciencia suficiente para ir avanzando. Pon mucha atención a los detalles de este reto visual que nos ha juntado en esta ocasión para subir el nivel en pruebas virales como éste. Para este tipo de acertijos debes romper con lo usual y darle mucho ‘coco’ a la imagen, ver entre líneas.

Mira este reto visual que solo te pide encontrar un animal, un ratoncito que está en la imagen, escondido por entre los libros que conforman esta biblioteca. Solo recuerda que tienes alrededor de unos minutos para responder acertadamente, sino pierde vitalidad la prueba visual de hoy. Como viene haciendo Depor desde hace meses, los mejores acertijos virales llegan a ti para brindarte momentos de diversión, estrategia, sudor y alegrías. Alístate para lo que viene.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Solo si tienes un ojo de halcón curioso verá el ratón en el reto visual de la biblioteca. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

Quedaba en ti dar con la respuesta a este desafío, pero el tiempo ya corrió y acabó. Llegaste hasta estos párrafos para ubicar la solución. Así que no te preocupes, nosotros no queremos complicarte más en el día y te brindaremos la respuesta del acertijo visual.

Solución del reto visual: aquí encontrarás al ratoncito oculto en la biblioteca. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.