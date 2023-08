Si quieres poner a prueba tu agudeza visual, debes estar atento al reto visual que traigo ahora. La imagen presente un cúmulo de pingüinos que parecen no tener problema alguno, pero las cosas no son así. La misión del día es hallar cuál de ellos no tiene pico, con un tiempo límite de 10 segundos. Sí, solo tienes ese plazo para lograrlo. Juega con tu imaginación. ¿Estás listo?

Inténtalo y descubre si formas parte del uno por ciento de los usuarios que han hecho este reto elaborado y lo han superado. Confiamos en ti y en tus habilidades visuales. No perdamos más el tiempo y adelante con este nuevo desafío que te presento.





IMAGEN COMPLETA

Un pingüino es aquel animal que vive siempre en un ambiente frío, pero la imagen refleja calidez ya que todos (de características muy similares) se encuentran juntos. No te quito más tiempo, pero no olvides que solo son 10 segundos y debes invertirlos de la mejor manera. Vamos, es tu turno.

Encuentra al pingüino sin pico en la imagen del reto visual. (Foto: Facebook)





SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

Es probable que el tiempo te haya quedado corto para poder resolver o quizá tu percepción le atinó a la respuesta y encontraste al animal diferente. Sin embargo, aquí te traemos la respuesta correcta para comprobar o conocer si estás en lo cierto.

El pingüino sin pico en la imagen del reto visual. (Foto: Facebook)

¿Qué es un reto visual?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos virales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿Cómo se originaron?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.