Como todos los días, hoy Depor ha preparado un acertijo visual para que ejercites tu mente y evites el deterioro cognitivo de tu cerebro. De una manera divertida podrás evaluar tu nivel de inteligencia en función a la decisión que tomes para resolver esta actividad que es muy simple, pero engañosa.

Lo primero que tendrás que hacer es analizar el problema cuidadosamente y emplear tus habilidades de razonamiento analítico y lógico, pero deberás hacerlo rápidamente, puesto que hemos incluido un límite de tiempo que deberás respetar para poder superar este ejercicio de manera exitosa.

Antes de lanzar tu respuesta piensa creativamente, ya que la solución no estará frente a tus ojos y no es tan simple como crees. Una vez que hayas elegido una de las opciones desplázate líneas más abajo para comprobar si tu elección fue la correcta. Ahora lee las instrucciones y no hagas trampa.

Instrucciones para resolver el acertijo visual

En la imagen que verás líneas abajo podrás ver dos casas diferentes de mujeres. Una es el caso ‘A’ y la otra el ‘B’. Mira cada detalle de la imagen para lograr identificar cuál de las dos damas convive con un perro. Solo tienes 7 segundos para darnos tu opción y explicarnos el porqué. ¿Consideras poder lograrlo? Pon tu cronómetro e inténtalo.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

¿Puedes identificar qué mujer tiene un perro dentro de su casa en la imagen en 7 segundos? (Foto: Brightside.me)

Mira aquí la solución del acertijo visual

La respuesta de este acertijo es supersimple. Solo bastaba echar un vistazo para lograr dar con la respuesta correcta. Si bien la cada A está ordenada a comparación de la casa B, si miramos de cerca el zapatero podemos notar que el perro ha roto los zapatos de la mujer.

Entonces, la respuesta a este rompecabezas mental es que la mujer que vive en la casa A tiene un perro. (Foto: Brightside.me)

¿Este reto viral te pareció interesante? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos virales en Depor, y listo. ¿Te animas?

Video recomendado

¿Quieres volver a poner a prueba tu visión? Pues entonces no dudes en participar en el acertijo que está en el siguiente video. Ponle pausa cuando creas conveniente para resolverlo. ¡Vamos!

Mira atentamente las imágenes de este video y descubre si puedes encontrar los detalles que esconden.