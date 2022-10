Para la gran mayoría, no es un misterio que Depor te consiga esos virales que la rompen en Internet. Pero ahora quisimos ir un poco más allá y brindarte una opción que pondrá tu mente a volar. Lo que tienes que hacer en el siguiente reto visual no lo habías visto anteriormente, al menos no como lo que viene. Prueba tus habilidades superiores y visuales para responder dónde es que se ubica ese número ‘3′ entre los círculos sin que ello suponga cortarlos.

Estos retos juegan con tus sentidos y la mente al ponerte imágenes tan sencillas que crees que no hay nada malo, pero debes ver más allá de lo evidente. Los detalles del reto visual que veremos solo te piden ubicar el número ‘3′.

Tómate un respiro antes de ver la imagen completa del reto para que puedas encontrarlo. Reconoce cada detalle de la postal que verás y responderás con gran acierto. ¿Te crees capaz de resolverlo por tus propios medios y en el menor tiempo posible?

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Solo un humano de mente superior ubica en el reto visual el número ‘3′ en los círculos. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

Tal parece que aún no has encontrado la respuesta y no debes preocuparte, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una percepción visual 10/10 que dieron con ella rápido. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

Solución del reto visual: aquí ubicas el número ‘3′ en los círculos. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.