Para resolver algunos retos o acertijos visuales, no hay que tener más que curiosidad. Las personas que intentan descifrar un desafío como estos basándose en su inteligencia o prejuicio, muchas veces terminan fallando en su propósito. Ahora, lo que tienes que hacer no es difícil. Mira con cautela la composición de la niña descansando y busca entre toda la imagen el cepillo de dientes que lo dejó en un lugar donde no debería haberlo hecho. Así, lograrás sobresalir entre miles que fallaron buscándolo.

Recuerda que no te puedes pasar del tiempo límite que te pide la nota -que son siete segundos-, pues es parte del grado de complejidad. Hallar ese artefacto en este acertijo visual es muy difícil para miles de usuarios, he ahí su bajo porcentaje de acierto en la comunidad. Miles intentaron y muchos fracasaron al buscar el objetivo perdido del reto en el menor tiempo posible.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Solo un ojo entrenado en este acertijo visual encontrará el cepillo de dientes oculto. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

¿No fuiste capaz de dar con ese cepillo? No te preocupes ni te sientas mal. El artículo de aseo oculto que tenías que encontrar está ahí, solo que lógicamente te iba a complicar, pero te detallamos su ubicación. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que consiguió cumplir el acertijo, tranquilo, te invitamos a ver la solución cuanto antes.

Solución del acertijo visual: aquí encontrarás el cepillo de dientes oculto. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.