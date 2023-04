Cuando los adultos son muy soñadores se dicen que tienen “la cabeza en las nubes”, y casi siempre son juzgados negativamente por las personas que están a tu alrededor pues se les considera poco confiables y además ingenuos. El test viral que vamos a presentarte se encargará de revelar si eres un soñador o una persona realista.

Lo que debes hacer para conocer los resultados es muy sencillo. Simplemente tienes que mirar por algunos segundos la ilustración y de acuerdo a lo que hayas captado en la imagen, podrás descubrir con bastante precisión si eres una persona soñadora o realista. ¿Estás listo? Te daremos solo unos 5 segundos para que logres visualizar con claridad algún elemento.

Si ya tienes en mente una respuesta, lo siguiente es que busques en los resultados del test viral el significado de cada elemento. Te aseguramos que conocerás con precisión que tipo de persona eres.

Observa la imagen del test visual

Observa la imagen del test viral y tras ello descubre más sobre tu personalidad. | Foto: chedonna

Los resultados del test visual

Si lo primero que notaste es el complejo sistema de ramas del tronco del árbol de abajo a la izquierda, eres una persona extremadamente realista y sobre todo muy objetiva, es decir, capaz de ver las cosas por lo que son y gestionarlas en consecuencia. Cuando tienes una meta no te dejes distraer y sobre todo no dejes que demasiados pensamientos y reflexiones te frenen. Desde su punto de vista, la única forma sensata de resolver un problema o lidiar con una situación es hacer algo lo antes posible, incluso con el mínimo de pensamiento. Más adelante pensaremos en las consecuencias. ¡Serías un gran capitán de compañía!

Si lo primero que notaste es este pájaro naranja en la parte superior derecha, se puede decir que eres una persona muy realista que, sin embargo, sabe disfrutar de la vida, logrando disfrutar de las pequeñas cosas y las pequeñas aventuras cotidianas que hacer que la vida valga la pena. Probablemente eres una de las pocas personas que ha logrado encontrar un término medio perfecto entre la confiabilidad de una persona realista y responsable y la fantasía de una persona joven y soñadora. ¡Enséñanos cómo lo hiciste!

Si te fijaste en el pájaro grande, y te diste cuenta de que en realidad el árbol también podría verse como un gran pájaro posado en el suelo, eres un soñador. Tu mente no está satisfecha con lo que todos ven y lo que todos consideran importante. Por el contrario, siempre estás buscando algo absolutamente único que los demás no ven o no entienden. Afortunadamente, esto no te hace perder el contacto con el mundo real y sabes perfectamente lo que significa llevar una vida llena de deberes y responsabilidades: has encontrado un término medio entre los sueños y la realidad, y lo has conseguido. ¡a tu manera!

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

VIDEO RECOMENDADO

¿Sabes una cosa? Con el test visual del siguiente video puedes descubrir cuál es tu verdadera forma de ser en un dos por tres. No dejes que se te escape esta oportunidad. ¡Participa!