Adéntrate en un viaje introspectivo con nuestro tarot de los gatos negros. Más allá de ser un simple juego de adivinación, esta herramienta te invita a explorar las profundidades de tu personalidad, revelando facetas que quizás desconocías. La carta que elijas te ofrecerá una visión única de tu forma de ser y te invita a reflexionar sobre tus sombras y tus luces. No te sientas juzgado por los aspectos más oscuros de tu ser, ya que todos tenemos facetas que preferimos ocultar. En lugar de eso, utiliza esta información como una herramienta para crecer y evolucionar.

Observa la imagen del test de personalidad

Puede parecer sorprendente, pero la elección de una carta, incluso en un tarot tan peculiar como este, está respaldada por principios psicológicos sólidos. Nuestra mente, al enfrentarse a una decisión, tiende a seleccionar la opción que resuena más con nuestros deseos, miedos y experiencias pasadas. En este caso, tarjeta que más te atraiga podría revelar aspectos de tu inconsciente que influyen en tu comportamiento cotidiano. ¿Cuál eliges?

Tarot de los gatos negros: Elige una carta y descubre tu lado oscuro oculto. (foto: diapordiamesupero)

Si escogiste la carta #1

La oscuridad que el Oráculo te señala radica en la tendencia a culpar a otros por tu vida y tus circunstancias. Quizás ya has dejado de culpar a tus padres, por ejemplo, pero la victimización es un hábito tan arraigado que, a menudo, lo hacemos casi de manera automática. Tal vez piensas que tienes mala suerte en el amor, o que no logras mantener un trabajo por mucho tiempo, o que te cuesta ganarte el respeto y la valoración de los demás. Estos son claros indicios de que te estás viendo como víctima ante la vida. Salir de ese pozo profundo cuanto antes te acercará a la verdadera felicidad.

Si escogiste la carta #2

Tienes una comprensión muy racional de tus procesos internos, de tu oscuridad. Mentalmente, sabes perfectamente a quién culpar, qué heridas sanar, qué hacer y qué no hacer. No obstante, ese enfoque puramente intelectual te mantiene atrapado en la oscuridad. Tratas de entender todo desde la mente, pero no dejas que el corazón lo sienta. Deja de buscar explicaciones para lo que deseas sanar, y permite que tu corazón lo experimente. Solo así iluminarás tu vida.

Si escogiste la carta #3

La creencia de que existen emociones buenas y malas es la oscuridad que te cuesta reconocer. Al rechazar sentimientos como la envidia, el rencor, la rabia, el odio o la avaricia, y pensar que estos solo pertenecen a otros, o que las personas iluminadas o más conscientes no los sienten, estás evitando ver que muchas veces proyectamos en los demás lo que es nuestro. Todas las emociones son parte del ser humano; la diferencia está en no permitir que esas emociones como la envidia o el rencor dominen tu vida. Reconocer su existencia te muestra que eres tan humano como cualquier otro. Ilumina esa creencia, recordando siempre que todos somos uno.

Importante: Este artículo tiene fines informativos y no sustituye el consejo de un profesional de la salud mental. Si estás experimentando dificultades emocionales, te recomendamos que busques ayuda de un terapeuta.

