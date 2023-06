Si bien hay muchos test visuales que circulan en Internet, son pocos los que llegan a ser un verdadero éxito, como “el que revela tu verdadera identidad, de acuerdo a los dedos de tus pies” y “el que da a conocer tu estado mental, dependiendo al garabato que escojas”. Dicho ello, te informo que es muy probable que la prueba de esta nota llegue a ganar esa misma popularidad, ya que puede ayudarte a conocer si eres una persona traviesa o no.

Lo mejor de todo es que para que sepas cuál es tu verdadera forma de ser no tienes la necesidad de realizar una acción complicada. Tampoco participar te quitará bastante tiempo. Solo cuenta qué fue lo que captaste en primera instancia a la hora de mirar la imagen del test visual.

Mira la imagen del test visual

Realmente no hay muchas posibles respuestas en esta prueba, ya que nada más la ilustración posee dos opciones: el rostro y las manos. No se ha dibujado otra cosa. Asegúrate de responder con sinceridad. No pretendas decir una mentira y conocerte bien. Con respecto a los resultados de la prueba, te informo que son impresionantes, pero no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen, que posee un fondo de color rosado, te muestra dos dibujos: el de un rostro y el de unas manos. (Foto: MDZ Online)

Conoce los resultados del test visual

Rostro:

Si viste primero el rostro, tu familia es muy importante para ti. Sobresales por tu carisma. Eres una persona simpática, inteligente y muy creativa. Tienes mucha imaginación. Jamás aceptas un “no” como respuesta. Vives el presente. No te preocupas por el pasado ni por el futuro.

Manos:

Si viste primero las manos, eres travieso(a), cariñoso(a) y leal. Te gusta mucho estar en pareja. Consideras que todos tienen una media naranja esperando ser hallada. Odias que te digan qué hacer. Te vas de los sitios donde no puedes crecer. La zona de confort no es lo tuyo. No te agrada estar siempre en el mismo lugar. Buscas nuevas aventuras para poner a prueba tus habilidades.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

Resuelve otro test visual

Estas cuatro imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.