A continuación voy a mostrarte un reto matemático que ha provocado más de un dolor de cabeza entre los usuarios de las redes sociales. Este desafío no es tan sencillo como muchos creen, pues necesitarán bastante ingenio y razonamiento para encontrar el patrón que les ayude a encontrar la secuencia. Mantente alerta ya que será necesario que no pierdas el tiempo, pues 7 segundos quizás sean muy cortos si no tienes la habilidad necesaria para dar con la solución.

En la imagen se aprecian hasta 7 números que van en orden descendente, pero existe un pequeño detalle aquí. Y es que hay un patrón que les obliga precisamente a disponer de ese orden. ¿Podrás detectarlo? Pues te sugiero mucha atención y que uses la máximo tu capacidad de razonamiento.

Mira la imagen del reto matemático

Observa con mucha atención y luego trata de encontrar la respuesta al reto matemático.| Foto: fresherslive

Te muestro la solución del reto matemático

Finalmente, resultó más fácil de lo que muchos creían. Los números disminuían en 2 y 3. Te mostramos el orden a continuación:

42-2=40

40-2=38

38-3=35

35-2=33

33-2=31

31-3=28

28-2=26

Número faltante = 26

Aquí te mostramos la solución del reto matemático.| Foto: fresherslive

¿Este reto matemático te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estos contenidos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos que puedes realizar. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

En este video podrás conocer más de tu personalidad