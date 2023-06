No todas las personas del mundo son cariñosas. Si tú deseas saber si eres así o no, no es mala idea que participes en el test visual que te traigo en esta ocasión. Créeme que te ayudará a satisfacer esa necesidad en un dos por tres. No pierdas más tiempo y súmate a la prueba, que es muy popular en las redes sociales, al igual que “la que revela tu verdadera identidad, de acuerdo a los dedos de tus pies” y “la que da a conocer la percepción que tiene la gente de ti”.

Para que puedas obtener la información exacta sobre tu forma de ser, tienes que decir algo que no es nada del otro mundo: simplemente indica qué captaste primero en la imagen que está más abajo. Antes de que menciones algo, te recuerdo que, en estas pruebas, la sinceridad juega un papel muy importante. No pretendas mentir y descubrir cómo eres realmente.

Observa la imagen del test visual

¿Hay varios elementos en la ilustración del test visual? No. Solo están las flores y la mariposa. No menciones otros elementos porque no fueron dibujados. También aprovecho en indicarte que los resultados de la prueba no poseen validez científica, pero tranquilo(a), pues eso no quita el hecho de que son sorprendentes.

TEST VISUAL | Esta imagen, que posee un fondo de color rosado, te muestra dos dibujos: el de unas flores y el de una mariposa. (Foto: MDZ Online)

Estos son los resultados del test visual

Flores:

Si viste primero las flores, consideras que lo más valioso es tener la libertad de elegir y hacer lo que uno quiera. Odias que te digan qué escoger o cómo actuar. Puedes parecer frío(a), pero eres muy cariñoso(a) y amoroso(a). Te admiran por ser único(a).

Mariposa:

Si viste primero la mariposa, das buenos consejos y eso lo saben muy bien tus amigos. Inspiras confianza en los demás. Sobresales por ser atento(a), creativo(a) y por la rapidez con la que solucionas un problema.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

