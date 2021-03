Cerca de 90 millones estadounidenses tuvieron la oportunidad de recibir el tercer cheque de estímulo. Aún quedan millones de ciudadanos que continúan a la espera de su dinero. ‘American Rescue Plan’ es un proyecto que apoya a los individuos contribuyentes para que puedan recibir hasta 1,400 dólares. Para la parejas también habrá un pago y será cercano a los 2,800 dólares. Todo esto para mediar la crisis que generó el COVID-19.

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés) alrededor de 160 millones de estadounidenses son elegibles al tercer cheque de estímulo, de los cuales, 90 millones ya fueron repartidos. De estos 90 millones, tan sólo 150,000 fueron enviados vía correo postal, el resto de los pagos se enviaron a través de depósito directo en las cuentas bancarias registradas anteriormente ante el IRS.

Posibles fechas de pago

Para quienes no han recibido el tercer cheque de estímulo, es posible que lo obtengan en los próximos días. El IRS emitirá una nueva tanda de pagos para este tipo de cheques desde el 24 de marzo. Esto fue comunicado por Chuck Rettig, comisionado de la entidad.

“El IRS continúa enviando la tercera ronda de pagos de estímulo en un tiempo récord. Dado a que este nuevo conjunto de pagos incluirá más pagos enviados por correo, instamos a las personas a vigilar cuidadosamente su correo en busca de un cheque o tarjeta de débito en las próximas semanas”, contó.

Asimismo, agregó que los contribuyentes que no reciban un cheque en su cuenta para entonces (24 de marzo) deben esperar a que el dinero les llegue por correo postal en cheque de papel o en tarjeta de débito EIP. Para conocer la fecha exacta en la que llegará tu tercer cheque de estímulo, así como el monto y el método de pago, te recomendamos utilizar la app del IRS ‘Get my Payment’, con la que puedes rastrear tu pago en tiempo real 24/7.

¿Lo recibiré en el banco o por correo?

Todo dependerá de la más reciente declaración de impuestos que hayas tenido. Si has realizado el Servicio de Rentas (IRS por sus siglas en inglés) tendrás la solicitud de cuenta bancaria o quizá soliciten tu dirección postal que, vía este método, envíen la respuesta sobre la devolución de impuestos.

Es decir, el método de pago ingresado en tu declaración de impuestos, será el mismo método con el que recibirás el tercer cheque de estímulo. Dicho esto, los ciudadanos que cuentan con un registro para depósito directo en el IRS, e hicieron su declaración de impuestos en tiempo y forma, serán los primeros en recibir el cheque.

Para conocer la fecha exacta en la que llegará el pago de tu tercer cheque de estímulo, así como tu método de pago, puedes rastrear tu cheque a partir de este lunes - 15 de marzo - a través de la app del IRS, ‘Get My Payment’.

¿Aún se pueden reclamar los primeros dos cheques de estímulo?

Si eras elegible para el Primer y Segundo Cheque de Estímulo y no lo recibiste, todavía se puede reclamar estos pagos. Para ello, se tiene que solicitar un proceso Recovery Rebate Credit.

Para ello, se tiene que entrar a la web del IRS y se tiene que haber presentado la declaración de 2020, que tiene fecha límite el 15 de abril.

Para pode recibir el cheque, se tiene que haber presentado la declaración de impuestos de 2019 y 2020, ya sea de manera digital o por correo convencional, y cumplir con los requisitos para ello, sobre todo que los ingresos no sean mayores al límite establecido.

